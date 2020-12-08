بإطلالتين جذابتين.. أول ظهور لـ درة وزوجها على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة التونسية درة، على التواجد ضمن سابع أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، رفقة زوجها هاني سعد، إذ يعد الظهور الأول لهما على السجادة الحمراء.

وظهرت درة بـ بليزر أسود فوق الركبتين، ويتوسط منطقة البطن بطانة سوداء مزينة بنقوشات "كافيه"، كما اردت بوت أسود طويل، وأطلت بتسريحة شعر انسيابية.

فيما أطل رجل الأعمال هاني سعد، ببدلة وحذاء باللون الأسود.

إطلالة درة في افتتاح مهرجان القاهرة

وكانت تألقت الفنانة التونسية خلال تواجدها على السجادة الحمراء، بافتتاح فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت الفنانة بفستان "دُبل كلوش" باللون الكُحلي، تميز بكونه بدون أكمام، شفاف من جهة البطن، ومنفوش للغاية.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الأسود المرفوع، والأقراط الألماسية البراقة، والمكياج السموكي.

وظهرت الفنانة بدون زوجها، المهندس هاني سعد، حيث يعد المهرجان هو الحدث الفني الأول التي تظهر فيه بعد زواجها.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكُرّم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.