أنيسة ومها.. قصة كفاح أختين من المنصورة: عايزين الستر وراحة عيالنا

علاقات و مجتمع

"الشغل ليس بعيب أو حرام، إحنا كل يوم نخرج من بيتنا بعد الفجر نسافر من الدقهلية إلى محافظة دمياط بحثًا عن لقمة عيش حلال، ربنا بيسترها معانا مش عايزين غير الستر والصحة وراحة البال، نفسنا في نائب يمثلنا تحت قبة البرلمان يحس بينا ويحقق مطالب البسطاء".. بتلك الكلمات لخّصت سيدات قصة حياتهن اليومية مع بيع الخضار المجهز للسيدات العاملات.

تجلس أنيسة ومها على إحدى الأرصفة بمحافظة دمياط يغطا أنفسهن بالشال لتدفئة أنفسهن من البرد القارص، ساعيات على رزقهن للحصول على جنيهات لتدبير قوت يومهن.

أربعون عاما تعمل "أنيسة"، الشقيقة الكبري، في تلك المهنة، إذ اعتادت أن تأتي من محافظة الدقهلية قاطعة عشرات الكيلومترات لتدبير لقمة عيشها هي وأبنائها وقبل أشهر معدودة بدأت تصطحب شقيقتها الصغرى لتعمل هي الأخرى معها، لتدبير نفقاتها بعدما قامت بتزويج ابنتها العروس.

"الوطن" التقت ببطلات قصة الكفاح لتروين قصته، تقول السيدة أنيسة هلال 57 عامَا أم لـ6 أبناء: "أحضر يوميًا إلى دمياط من محافظة الدقهلية لبيع الخضروات المجهزة للسيدات العاملات وذلك قبل 40 عامًا، نافية مواجهتها أي معوقات، مشيرة إلى اصطحابها لشقيقتها مؤخرًا بعد احتياجها للعمل من أجل تدبير احتياجاتها واحتياجات أبنائها.

ووجهت السيدة أنيسة رسالتها للنائب القادم قائلة: "ربنا يصلح حالك عايزينك تهتم بالشباب وتوفر فرص عمل مناسبة لهم وتشوف مصالحنا، فنحن نعيش حاليا في أمن وأمان، مضيفة نفسي الناس كلها تعيش في خير وسلام، موجهة رسالتها للشباب أنزلوا اشتغلوا وابحثوا عن فرصة عمل حلال مش عايزين في مجتمعنا عواطلية وبلطجية.

وتلتقط السيدة مها هلال 42 عاما شقيقتها الصغرى طرف الحديث قائلة: "نخرج من منزلنا في الخامسة صباحًا بعد صلاة الفجر لنصل إلى محافظة دمياط في السابعة صباحا لتبدأ رحلة عملنا اليومية، ونظل نعمل حتى الرابعة عصرًا".

وتضيف "مها"، "أنا أم لـ3 أبناء بعدما زوجت ابنتي فكرت في البحث عن فرصة عمل مناسبة، حيث بدأت في تجهيز الخضروات في المنزل قبل عامين ثم بدأت النزول مع شقيقتي الكبرى إلى سوق العمل قبل ما يزيد عن الشهر، متابعة "لا أتمنى سوى رؤية أبنائي مرتاحين يجدوا فرصة عمل مناسبة لهم فأولادي أحدهم يبلغ من العمر 25 عاما والثاني 22 عاما" .

أما عن أصناف الخضر التي تجهزها الشقيقتان تقول مها "هناك الكثير من الأصناف مثل "الكوسة - البسلة - القلقاس وشوربة الخضار- والمحشي"، مضيفة "هناك إقبال علينا ولكن فترة الانتخابات والإجازات يقل الإقبال حيث تحصل الموظفات على إجازة ويجلسن في بيوتهن فيجهزن بأنفسهن الأنواع المختلفة من الطعام لأسرهن، موجهة رسالتها للنائب القادم "أهتم بفئة المرأة المعيلة والشباب وربنا يعينك".