"القومي للمرأة" ينظم​​​​​​​ ندوة بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"

علاقات و مجتمع

نظّم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"، أدارتها الدكتورة رانيا يحيى عضوة الجلس ورئيسة قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفني، بحضور النائبات مايسة عطوة، وهند رشاد، والكاتبة الصحفية الكبيرة نوال مصطفى، والكاتبة الصحفية هبة باشا بمقر أكاديمية الفنون، في إطار فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف.

وعرضت الدكتورة رانيا يحيى دور المجلس القومي للمرأة في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وذكرت الجهود الحثيثة للمجلس في هذا الاتجاه، واستعرضت أبرز الحملات التي أطلقها المجلس في هذا الإطار، كما عرضت دور وحدات مناهضة العنف في الجامعات، وجهود مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات.

فيما أكدت النائبة مايسة عطوة ضرورة الاهتمام بالأسرة والتنشئة والمساواة بين الأبناء، وأهمية تناول الأعمال الفنية لقضايا المرأة وخاصة مشاريع طلاب أكاديمية الفنون.

فيما تحدثت الكاتبة نوال مصطفى عن ملف السجينات وضرورة حماية أسرهن وأطفالهن جراء هذه العقوبات، مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي لحماية المرأة من الوقوع في منطقة الخطر والحرمان من الاستقرار الأسري، ولفتت إلى ضرورة إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة كوسيلة تساهم في حماية المرأة من كافة أشكال العنف، فضلاً عن ضرورة وجود عقوبات بديلة.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أهمية التعليم والثقافة باعتبارهما قاطرتا التقدم للمرأة ومصدر الحماية والدعم الحقيقي من العنف، كما تحدثت عن الثقافة المجتمعية المغلوطة وضرورة مواجهتها من خلال التشريعات تحت قبة البرلمان.

وختمت اللقاء الكاتبة هبة باشا، حيث أثارت عدد من القضايا منها الزواج المبكر والحرمان من الميراث وختان الإناث وتشديد العقوبات على مثل هذه القضايا الملحة، كما أشارت للكود الأخلاقي وأهميته في وضع معايير ومحاذير لتجريم إهانة المرأة في الدراما وغيرها، كما اقترحت أن تقوم الأكاديمية بعمل مهرجان تحت اسم "سينما الموبيل" يعمل على توصيل رسائل توعوية بسيطه داخل المجتمع، إيمانا منها بدور الفن والدراما في التأثير على المجتمع من خلال الدراما.