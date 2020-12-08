ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ياسمين صبري على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبأزرار باللون الذهبي عند منطقة الصدر.

واعتمدت ياسمين مكياجا ناعما، مع إكسسوارات ماسية، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وشنطة باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.