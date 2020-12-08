أحمد الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار بلوك مختلف في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

وارتدت ندى الكامل فستانا طويلا باللون الكاشمير، كت وبدون أكمام، ومفتوح عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وكوليه وأسورة.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا.

أما أحمد الفيشاوي ارتدى قميص متعدد الألوان مزيج من اللون الأسود والاخضر والأصفر المسطردة، مع بنطلون باللون الكافية.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.