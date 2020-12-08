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إطلالة جريئة لرانيا يوسف في اليوم السابع لمهرجان القاهرة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

طلت الفنانة على الريد كاربت في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة جريئة.

ارتدت رانيا يوسف فستانا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، وتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الصدر، ومزيناً بحزام عند منطقة الخصر، والكشكات من أسفل.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق بتصميم دائري مع إسور متعدد الطبقات وخاتم.

ونسفت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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