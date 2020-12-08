بعيدا عن الكافيين والسكريات.. 5 طرق لتحضير مشروب طاقة طبيعي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

تناول مشروب الطاقة هو أفضل طريقة لتجديد توازن الكهارل في الجسم (المعادن والأملاح الموجودة في الجسم) كما أنه يساعدك على الشعور بالتفاؤل، ومع ذلك، لا يتعين عليك اختيار المشروبات الكيميائية والكافيين والمشروبات المحلاة بالسكر المتوفرة في السوق، لما لها من ضرر على صحتنا.

هل تعلم أنه من الممكن صنع مشروبات طاقة صحية وطبيعية في المنزل؟ فيما يلي 5 طرق لتحضير مشروب طاقة طبيعي في المنزل، وفقا لما ورد بموقع "Timesofindia"

1- الزنجبيل والهيل (الحبهان)

هل تريد مشروبًا خالٍ من الكافيين أو السكر لإيقاظك وإمدادك بالطاقة؟ جرّب مشروب الزنجبيل والهيل الذي يسهل العثور على مكوناته ويُعد في لمح البصر.

- قطّع شريحتين رفيعتين من الزنجبيل المقشر في كوبك، واعصر نصف من جذر الزنجبيل الطازج فيه.

- أضف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

- ملعقة صغيرة مسحوق كركم.

- 1-2 ملعقة صغيرة عسل (حسب الذوق) في الكوب وملئها بالماء الساخن.

يزيد الزنجبيل من الدورة الدموية ويحفز عملية التمثيل الغذائي، بينما يرفع الكركم مستويات الطاقة، ويُعزز الهيل زيادة مستويات الطاقة وتحسين الدورة الدموية.

2- ماء جوز الهند والليمون

- ضع في الخلاط الكهربائي حليب جوز الهند وعصير الليمون والسكر ومكعبات الثلج.

- تشغيل الخلاط الكهربائي على السرعة المتوسطة حتى تختلط كل المكونات ونحصل على عصير جوز الهند بالليمون المثلج اللذيذ.

3- كركم في ماء جوز الهند

ارتبط الكركم بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك تبريد الجسم من الداخل والمساعدة على الهضم، وعندما يقترن بالفائدة الحيوية لماء جوز الهند سيقوم هذا المشروب بتعزيز لمستويات الطاقة.

- أضف في كوب ملعقتين كبيرتين من شراب كركم خال من السكر.

- اخلط 3 ملاعق صغيرة ملح أسود.

- ثم أضف 1 كوب ماء جوز الهند الممزوج بعصير الليمون.

- إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة 1-2 ملعقة صغيرة من السكر، ولكن من الأفضل تجنب ذلك لأن ماء جوز الهند مذاقه حلو قليلًا.

4- عصير الموز والخضراوات.

مشروب الطاقة الطبيعي هذا مخصص لأولئك الذين اختاروا التدريبات عالية الكثافة وتدريب العضلات في المنزل، ويمد عصير الموز والخضراوات بالبروتين ويوفر الكربوهيدرات الجيدة لبدء اليوم.

- في وعاء الخلاط، أضف 1 موزة ناضجة، و2 ملعقة كبيرة زبدة لوز (أو نصف كوب لوز خام)، 2 أوراق كرنب مغسولة ومقطعة (يمكنك أيضًا استخدام السبانخ).

- أضف 1½2 كوب زبادي، وكوب حليب خالِ من الألبان من اختيارك ونصف ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة (اختياري).

- أضف أيضا 2 ملعقة كبيرة من الماء.

- امزج الخليط حتى يصبح ناعما، واسكب في كوب واشربه على الفور لتجديد مستويات البروتين لديك وقل وداعًا للإرهاق.

5- شاي مثلج بجوز الهند

من قال إن الشاي يحتاج إلى مادة الكافيين لإيقاظك وإمدادك بالطاقة؟ يمنحك هذا الشاي المثلج بماء جوز الهند دفعة من الطاقة بينما يزود نظامك بمضادات الأكسدة.

- قطّع الخيار إلى شرائح رفيعة وضعه في الثلاجة ليبرد بينما تحضر مشروبك الجاهز.

- في إبريق، أضف كوبًا من الشاي الأخضر المخمر البارد، و1 ملعقة كبيرة عسل، ونصف ملعقة صغيرة ملح صخري (أبيض)، وكوب ماء جوز الهند وقلبهم معًا.

- أضف الخيار البارد إلى المشروب واستمتع بالطاقة المنعشة.