ألوان المناكير الأكثر رواجاً وأبرز النصائح لتطبيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - قد يكون هذا الموسم الوقت المثالي لتجربة أكثر ألوان المناكير رواجاً وشعبية، لا سيما أنه قد يتعذر على كثيرات من النساء التوجه الى صالونات تزيين الأظافر بسبب تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم. لذلك، مهما كانت طول أظافرك أو شكلها، بإمكانك تجربة مجموعة من ألوان طلاء الأظافر، الفاتحة والداكنة، والتي تخولك الحصول على مظهر أظافر في منتهى الأناقة والجمال. وفي هذا المقال، نرصد لك ألوان المناكير الأكثر رواجاً .



نصائح ما قبل تطبيق المناكير

نصائح ما قبل تطبيق المناكير



- قومي ببرد أظافرك باتجاه واحد للحصول على الشكل المطلوب.

- نظفي الجلد الزائد حول الأظافر، وهو الجزء الأبيض والجاف والمتقشر الملتصق بصفيحة الظفر.

- انقعي أظافر بالقليل من الماء والصابون.

- استخدمي دافعاً بلاستيكياً أو معدنياً لإزالة الجلد الزائد.

- استخدمي صابوناً مضاداً للبكتيريا لتنظيف أظافرك، من ثم شطفيها جيداً واتركيها الى أن تجف.

- ضعي طبقة من المناكير الأساسي الشفاف، وطبقتين من المناكير الملون، وطبقة الأخيرة من ملمع الأظافر الشفاف.

تابعي المزيد:طريقة تطبيق الأظافر المطعمة بالذهب الوردي

المناكير البرتقالي المحروق

المناكير البرتقالي المحروق



سيكون البرتقالي المحروق أحد أكثر ألوان المناكير رواجاً ، كونه يتناسب كثيراً مع أجواء هذا الفصل، إذ إنه يشبه ألوان أوراق الأشجار المتساقطة. يلائم هذا اللون جميع ألوان البشرة، ويمنح الأظافر مظهراً مميزاً ولافتاً.

تابعي المزيد:ما هي أنواع المناكير المفضّلة لدى الاختصاصيين؟



المناكير الأزرق الفاتح

المناكير الأزرق الفاتح



إذا كنت ترغبين في مظهر أظافر ناعماً بعيداً عن ألوان طلاء الأظافر الداكنة كالأسود والأحمر الكلاسيكي، لا تترددي هذا الموسم في تجربة المناكير الأزرق الفاتح أو البايبي بلو، الذي يوفر لأظافرك لمسة أنيقة وناعمة.

تابعي المزيد: زيت إكليل الجبل للأظافر



المناكير النيود الداكن

المناكير النيود الداكن



قد يكون النيود الداكن أحد أكثر ألوان المناكير التي تتناغم مع جميع ملابسك، لا سيما ذات اللون البني والبيج، بالتالي يعد من أفضل الخيارات لهذا الشتاء، فأضيفيه الى مجموعة المناكير الموجودة لديك، فهو إضافة رائعة لا يمكن التخلي عنها.

تابعي المزيد: المناكير المطفي المخملي لخريف 2020



المناكير الأخضر الفاتح

المناكير الأخضر الفاتح



يعد المناكير الأخضر الفاتح مكملاً أساسياً لملابسك ذات اللون المحايد التي ستعتمدينها في شتاء 2021 . وهو سيكون من أكثر ألوان طلاء الأظافر رواجاً لهذا الموسم، إضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة.

تابعي المزيد : أفكار مناكير عنابي لإطلالة دافئة