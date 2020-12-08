فساتين مزيّنة بالورود موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - تعد صيحة الفساتين المزينة بالورود من أكثر صيحات الموضة رواجاً لعام 2021، وتتميز بطابعها الأنيق والمفعم بالجاذبية. شاهدي أحدث موديلات فساتين مزينة بالورود قدّمها المصمّمون، واستوحي منها بعض الأفكار لإطلالة جذابة وأنيقة.



الفساتين المورّدة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

إيلي صعب ربيع 2021



تعد الفساتين ذات ألوان الباستيل الفاتحة والقصات المنفوشة من الموديلات الرائعة، والتي يمكنك اعتمادها لإطلالة جذابة، كما تضفي طبعات الورود الناعمة التي تزين الفستان مزيجاً من البساطة والجمال على إطلالتك الخريفية المميزة.

وتعتبر مجموعة الفساتين المزينة بالورود التي قدّمتها الدور العالمية ومصمّمو الأزياء من الخيارات المثالية لتعتمديها في الخريف، خاصة أنها بمعظمها مستوحاة من أجواء الخريف المميزة والورود الرقيقة التي تزين الفساتين، كما أن تفاصيلها الناعمة غير المبالغ فيها وألوانها الخريفية المميزة ستجعل إطلالتك تخطف الأنظار!.

ولإطلالة مفعمة بالجاذبية يمكنك اعتماد تصميم الفستان الشيفون الناعم بأشكال الورد المطرزة؛ لإضفاء لمسات رائعة على إطلالتك، وتتناغم تفاصيل الفستان بشدة عند اعتماده مع بنطلون أسود فضفاض وتوب بنفس اللون الأنيق.

وتعد موديلات فساتين 2021 المزينة بأشكال الورود الناعمة خياراً مثالياً لأناقة السيّدات ذوات القامات الطويلة.

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نصائح لاختيار الفساتين المورّدة

ريم عكرا ربيع 2021



للتعزيز من أناقة ذوات القوام النحيف، يمكن اختيار الفساتين ذات تصميمات الورود المتداخلة لإطلالة تخطف الأنظار، واختاريها بالألوان الزهرية الفاتحة لإطلالة خريفية مميزة ومفعمة بالجاذبية.



لا يمكن مقاومة أناقة الفستان المزين بالورود الملونة، حيث أن الدرجات اللونية الناعمة للورود تضفي سحراً خاصاً على الفستان بأكمله.



لصاحبة الجسم الممتلئ، اختاري الفساتين بقصّة مريحة تظهر تنسقاً في شكل جسمك، بالإضافة إلى تصميم يساهم في إظهار الجزء العلوي من الجسم أكثر نحافة، مما يجعلك تتمتعين بإطلالة خريفية مميزة وجذابة.

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