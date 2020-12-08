تعرّفي على موديلات المعاطف الرائجة هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - تروج صيحات الموضة وتخفت من موسم إلى آخر، وفق معايير محدّدة وحاجات محدّدة. إلا أن المعطف يلازم صيحات موسم الشتاء في كل عام، غير آبه بأي قيود أو معايير تفرضها الموضة العالمية.

فهذه القطعة أساسية لإطلالات الشتاء، ليس لأنها تمنح الدفء الذي تحتاجين إليه، وتحميك من برد هذا الفصل القارس فحسب، إنما أيضاً لأنها زيّ لا غنى عنه في إطلالة أنيقة وفخمة.

ومع تضافر جهود مصممي الأزياء، وإبداعهم في تنفيذ أجمل التصاميم، باتت الخيارات واسعة أمامك لشراء المعطف الأنسب لذوقك ومناسباتك.

وخلال جولة على أجمل ما حفلت بها مجموعات خريف وشتاء 2020، لفتتنا تصاميم المعاطف التي ابتعدت عن الأشكال التقليدية التي اعتدنا عليها، واكتسبت الكثير من الابتكار في التنفيذ والحياكة.



المعاطف الضخمة



ليس بالصيحة الجديدة على موسم الشتاء، حيث أنها كانت موجودة خلال سنوات سابقة. ولكن ما يميّزها اليوم، هو أنها أتت بمقاسات كبيرة بدت معها الأكمام طويلة. تزيد المعاطف الضخمة من جرأة الإطلالة وتمنح من ترتديها شعوراً بالراحة والثقة. تخفي عيوب الجسم وتحمي من قيود الموضة.

إذا كنت تتمتعين بجسم ممتلئ، ننصحك الابتعاد عن هذا النوع من المعاطف لأنه سيجعلك تبدين أكثر امتلاء، واختاري بدلاً منه معطفاً بقصّة مستقيمة تخفي عيوب جسمك.

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معاطف مزيّنة بالأزرار



لفتتنا هذه التصاميم الأنيقة من المعاطف التي زيّنتها الأزرار بأحجام مختلفة وبتوزيع مختلف على الأقمشة. تهدف الأزرار إلى إضفاء الكثير من الأناقة على الإطلالات، حيث أنها ترسم الخصر وتمنح القصّة لمسة من الفخامة والكلاسيكية.

اختاريه بطول متوسّط، بإمكانك أن ترتديه فوق فستانك القصير أو حتى مع السروال لإطلالة سبور-شيك أنيقة.

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معاطف الجلد



إذا كنت من هواة إطلالات الماتريكس، وتعشقين لفت الأنظار إلى حضورك الجريء والفريد، ما عليك سوى أن تختاري معطفاً مصنوعاً بالكامل من الجلد. ستجدينه بلوحة ألوان شتوية دافئة، من البني والأسود والبرغندي... وغيرها من الدرجات التي تناسب أجواء هذا الموسم.

لا تتقيّدي بزمان أو مكان عند ارتداء المعطف الجلدي، فهو لم يعد قطعة غريبة لا تناسب سوى بعض الأوقات، بل بإمكانك أن تتألقي بها في كل المناسبات والمشاوير.

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معاطف الفرو



على الرغم من امتناع غالبية الدور العالمية من استخدام الفرو الطبيعي التزاماً منهم بشعار الرفق بالحيوان، فإن رغبة السيدات في التألق بمعاطف فرو خلال فصل الشتاء جعل الكثيرين يشرعون إلى تقديم تصاميم من الفرو الصناعي وبألوان غنية.

هذا النوع من المعاطف يناسب السهرات والمشاوير المسائية، رغم أن بعض المصممين قدّم سترات قصيرة مصنوعة من الفرو الصناعي بهدف الاستفادة منها في النهار.

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الكاب



قد تحتارين خلال فصل الشتاء بين اختيار معطف بقصة كلاسيكية، طويل أو ضخم يغطي ملابسك ويزيد من كلاسيكية حضورك، أو بين قطعة من الكاب العصرية التي استطاعت أن تسجّل حضوراً لافتاً في موضة خريف وشتاء 2020.

الكاب قطعة لافتة في عالم الموضة لا يمكنك الاستغناء عنها في خزانك الشتوية.



معاطف المربّعات



لطالما رافقت صيحة المربّعات أزياء الشتاء، وكأنها لمسة ضرورية لإضفاء الدفء والفخامة إلى الملابس. ستجدين المعاطف المزيّنة بالمربّعات أو المصنوعة من قماش التارتان في مختلف مجموعة هذا الموسم.

سواء كنت من المعجبات بهذه الصيحة أم لا، لن تغيب المربّعات عن إطلاتك هذا الموسم، وستزيد من حيويّتها وأناقتها.