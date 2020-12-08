طريقة تنسيق البليزر الطويل الشتوي للمحجبات من وحي مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - يُعد البليزر الطويل من قطع الملابس الأساسية داخل خزانة أغلب الفتيات المحجبات، إذ يُمكن تنسيقه بأكثر من طريقة، سواء في الإطلالات الكاجوال النهارية، أو في الإطلالات المسائية أو الرسمية.

وفي هذا الألبوم، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق البليزر الطويل الشتوي للمحجبات، من وحي أشهر مدونات الموضة، لتستوحي منهن إطلالاتك الشتوية الأنيقة:

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البليزر الطويل مع البدلة من وحي دلال الدوب

البليزر الطويل من وحي دلال الدوب



لإطلالة رسمية أنيقة، تناسب اجتماعات العمل، يُمكنكِ تنسيق البليزر الطويل على طريقة مدونة الموضة دلال الدوب، التي اعتمدت بدلة أنيقة باللون الرمادي، مكونة من بليزر طويل ذي أزرار أمامية وجيوب ذات فتحات كبيرة الحجم، مع بنطلون واسع بنفس لون البليزر، إضافة إلى Vest قصير أنيق، ونسقت معه قميصاً وإيشارباً باللون الأبيض.

وأكملت دلال الدوب إطلالتها الرسمية الأنيقة بحقيبة يد صغيرة باللون السيمون الفاتح.

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البليزر الطويل مع الحزام على طريقة أمية زين

أمية زين ببليزر طويل جملي



في إطلالة شتوية أنيقة، نسقت مدونة الموضة أمية زين البليزر الطويل ذا اللون الجملي، مع بنطلون واسع أبيض وتوب بنفس اللون، واعتمدت معه حزاماً عريضاً من الجلد الأسود على الخصر، ليمنح إطلالتها جاذبية وفخامة مميزة.

ونسقت أمية الزين مع هذه الإطلالة الأنيقة، حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأبيض، وإيشارباً باللون البيج الداكن.

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البليزر الشتوي الطويل من وحي لينا الغوطي

البليزر الطويل على طريقة لينا الغوطي



في إطلالة غير تقليدية، قررت مدونة الموضة لينا الغوطي تنسيق البليزر الطويل بشكل أكثر عصرية، حيث اعتمدته باللون الرمادي بتصميم أوفر سايز، ذي ياقة عريضة تجمع بين اللونين الأبيض والرمادي، مع Vest أنيق باللون الأحمر، وبنطلون أسود ذي أرجل واسعة، فيما نسقت مع إطلالتها إيشارباً وتوبْ بنفس لون البنطلون.

واعتمدت لينا الغوطي مع هذه الإطلالة حذاءً وحقيبة من الجلد الأسود، ونظارة شمسية أنيقة ذات عدسات سوداء.

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