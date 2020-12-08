فوائد مذهلة لوضع قطرة من العسل داخل "السرة"

صحة

العلاجات الطبيعية والتقليدية الشعبية منتشرة في مناطق كثيرة من العالم، وعلى الرغم من غرابتها وعدم خضوعها للمنطق العلمي أو الطب المتبع بقواعد العلم إلا أنه أحيان كثيرة ما يكون لها تاثيرا إيجابيا على الصحة، وذلك خاصة فيما يتعلق بالصحة الجسدية، واستخدام مواد من الطبيعة وأشهرها على الإطلاق استخدام عسل النحل.

يقول كرم فارس خبير علم الطاقة، إنه توجد فوائد مذهلة بالجملة لوضع قطرة من عسل النحل داخل "السرة" ليلا، وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويحدث ذلك "بوضع قطرة عسل نقي على السرة قبل النوم ويمكن وضع لاصق لمنع اتساخ الملابس".

وينصح بإضافة قليل من الزنجبيل على العسل قبل استخدامه، وأوضح إن هذه الطريقة إذا تم تفعليها لفترة طويلة (من شهر إلى شهرين) على حسب الحالة تفيد في علاج كثير من الأمراض، ومنها ما يلي.

1. علاج ألآم الصداع المزمن.

2. آلام العين.

3. التهاب الجيوب الأنفية.

4. آلام الرقبة الخلفية والأكتاف.

5. آلام الرقبة الأمامية.

6. علاج كتمة النفس والربو.

6. آلام أسفل الظهر.

7. آلام المعدة والمرارة.

8. مشاكل القولون العصبي.

9. الإمساك المزمن وكذلك الإسهال.

10. مشاكل انخفاض وارتفاع ضغط الدم.

11. آلام الركب.

يذكر أنه قالت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة "أكسفورد"، الإنجليزية بحسب ما نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن العسل قد يكون أفضل من العلاجات التقليدية للسعال وانسداد الأنف والتهاب الحلق، وليس له أي آثار جانبية.

وأوضح علماء من جامعة أكسفورد إنه يمكن للأطباء أن يوصوا بالعسل كبديل مناسب للمضادات الحيوية، والتي غالبًا ما توصف لمثل هذه العدوى "نزلات البرد والتهاب الحلق"، على الرغم من أنها غير فعالة، ولكن في تلك الحالة يكون العسل أكثر فاعلية.