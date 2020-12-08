الامارات | لا فرق بين رجل وامرأة.. سعودية تشارك لأول مرة في مهرجان الصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن لا فرق بين رجل وامرأة.. سعودية تشارك لأول مرة في مهرجان الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت الصقّارة السعودية، عذاري الخالدي، بمهارة طائرها الجارح في مهرجان الصقارة السنوي بالسعودية، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها امرأة في هذه المنافسة التي يهيمن عليها الرجال بالمملكة.

كانت النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يُقام في العاصمة الرياض، ثاني محاولة من جانب عذاري الخالدي للتأهل بعد أن فشلت في عام 2019 عندما امتنع طائرها عن الطيران.

وقالت عذاري «بالنسبة للتعامل مع الطيور ما هي سهلة. كانت صعبة. وبالنسبة لي الحمد لله قدرت إني أصقر الطير (أتعامل معه) وأدخل به المسابقة وأي شخص عنده قوة الصبر والتحمل بالذات على الطيور هذي لأنها حساسة ولها تعامل خاص. أتوقع بالاجتهاد والمثابرة وتحمل التعامل معها وطريقة عيشها يصل الواحد للي يبغاه».

وشهد المهرجان، الذي نظمه نادي الصقور السعودي، مشاركة فرق من الإمارات والكويت والبحرين بأكثر من 4000 صقر.

وأضافت عذاري أن شغفها بالصقور بدأ وهي في سن العاشرة، وظلت تجتهد في تطوير مهاراتها منذ ذلك الحين.

وتابعت «الصقارة إرث معروف من قديم الأزمان، وإحنا نعتز به ونفتخر ومشاركتي هذا العام والسنة هذي أثبتت وجودي وأن المرأة قادرة على دخول هذا المجال وأنه مو مقتصر على الرجال فقط».

وكرم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور عذاري لمشاركتها في المسابقة «استكمالاً لجهود المملكة لتمكين المرأة» في كل المجالات.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وليد الطويل، إن «تكريم عذاري يأتي استكمالاً لجهود المملكة لتمكين المرأة في كل المجالات. نحن هنا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور نعزز هذه الثقافة والإرث المتأصل في بلادنا سواء من الرجال أو النساء».

وعلى مدى أسبوعين، اجتمع الصقارون وعشاق هذه الممارسة لإحياء النشاط الذي يضرب بجذور عميقة في تراث المنطقة، وتنافسوا في مسابقات «الملوح»، التي تتضمن التلويح لصقر بطائر صناعي مربوط بحبل، ومسابقة «المزاين» في جمال الصقور. ويستمر المهرجان حتى 12 ديسمبر الجاري.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news