الامارات | صدق أو لا تصدق!.. هذه كمية البلاستيك التي تتناولها أسبوعياً؟

شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق!.. هذه كمية البلاستيك التي تتناولها أسبوعياً؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما الطبق الرئيسي على مائدة العشاء؟ أهو السوشي المعد من قطع لعبة الليجو.. أم برجر البطاقات الائتمانية.. أم قطعة من أنبوب من مادة بي.في.سي مطهوة جيداً؟.. ربما تبدو هذه الأمثلة مفرطة في التطرف، غير أنها يمكن أن تمثل بمرور الوقت الكمية التراكمية من الجزيئات الميكروسكوبية من البلاستيك التي نتناولها كل يوم. إذ توصلت دراسة أجراها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2019 إلى أن من المحتمل أن يبتلع المرء ما يعادل بطاقة ائتمانية من البلاستيك كل أسبوع. وتركّزت الدراسة على مياه الشرب المختلطة بمواد بلاستيكية، وأطعمة مثل الكائنات المحارية البحرية التي يميل الناس لالتهامها قطعة واحدة بما قد تخزنه في جهازها الهضمي من جزيئات البلاستيك.

واستخدمت «رويترز» نتائج الدراسة في تصور هذه الكميات من البلاستيك بمرور الوقت. ففي غضون شهر نبتلع ما يعادل وزن قطعة عادية من لعبة الليجو. وخلال سنة يعادل ما نتناوله من البلاستيك خوذة أحد رجال الإطفاء.

وربما لا يستكثر البعض هذه الكمية غير أنها تزيد بمرور الوقت. وبهذا المعدل يمكن أن يصل ما نتناوله من جزيئات البلاستيك خلال 10 سنوات إلى 2.5 كيلوغرام.

وخلال حياة الانسان يصل ما يستهلكه إلى نحو 20 كيلوغراماً.

وزاد إنتاج البلاستيك في الـ50 عاماً الأخيرة مع انتشار استخدام المنتجات الرخيصة التي تستعمل مرة واحدة. ولأن البلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي لكنه يتفتت إلى أجزاء أصغر فهو ينتشر في نهاية الأمر في كل مكان وعلى الشواطئ وفي الكائنات البحرية وكذلك في السلسلة الغذائية.

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