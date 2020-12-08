فوائد "الليمون بالملح" في البيت: يقضي على الحشرات والمشاعر السلبية

لايف ستايل

تأتي الطلقة السلبية من ضغوطات العمل، أو من شخص يعاني بعض المشكلات في حياته، ووفقا لعلم الطاقة هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتخلص من الطالقة السلبية في البيت، ومن بينها الليمون والملح الخشن، بحسب كرم فارس خبير علم الطاقة.

وأوضح فارس في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعدد الفوائد الكثيرة لوضع الليمون على مدخل الباب، لتنقية الطاقة من الزائرين للبيت.

وقال كرم إن الليمون في علم الطاقة هو عامل تنقية رائع، لامتصاص الطاقات السلبية من الزائرين.

وعن الطريقة أوضح خبير علم الطاقة إنها عن طري ثمرة واحدة من الليمون الطازج ثم تقطيعه إلى أربع شرائح، يوضع الملح الخشن بداخل الليمونة، ويفضل أن يكون الملح البحري أو ملح الهمالايا، وتوضع ثمرة الليمون في مدخل المنزل وتترك عنده.

فوائد وضع الليمون بالملح البحري في مدخل الشقة

- يمنع المشاعر السلبية والطاقة السلبية من دخول منزلك وانتشارها فيه.

ــ عندما يقترب شخص لديه طاقة سلبية من عتبة منزلكم الليمون يمتصها ويقضى عليها تماما.

- تمتص الحمضيات في الليمون الطاقة السلبية والمشاعر السلبية على الفور.

- يمكن وضع الليمون على أحد جوانب السرير لأنه يعزز الحس الروحي والسلام الداخلي.

- الليمون بالملح يبعد الحشرات والبعوض أثناء نومك.

- وضع الليمون بالملح سوف يشعرك بمزيد من الإيجابية والسعادة.

- الليمون يساعد على التخلص من الأفكار والمشاعر السيئة بالمنزل.