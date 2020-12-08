مايا مرسي تفتتح وحدة التعامل مع المعنفات بـ"طب عين شمس"

علاقات و مجتمع

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، حفل افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية طب جامعة عين شمس.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وجيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة بمصر، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة شهيرة يوسف وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة وذلك ضمن الأنشطة التي تتم لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعنفة.

مايا مرسي: هناك إرادة وقناعة سياسية ودستور وقوانين لحماية المرأة من العنف

وفي كلمتها قالت الدكتورة مايا مرسي، إن "المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية تؤكد احترامها وتقديرها البالغ للمرأة واهتمامها بتمكينها ،فهناك تحرك سياسي على أعلى مستوى لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها، وفقا لما نصت عليه المادة 11 من الدستور المصري".

كما تدعم القيادة السياسية كل اجهزه الدوله للقيام بالدور المنوط بها في هذا المجال" واعربت الدكتوره مايا مرسي اننا نشهد اليوم افتتاح وحدة استقبال قسم النساء والتوليد بمستشفى الجامعه ،ووحدة الاستجابه الطبية للتعامل مع المعنفات وهي ثاني وحده استجابه يتم افتتاحها في الجامعات المصريه مشيرة ان جامعة عين شمس هي جامعه رائدة دائما ، فقد كانت من اوائل الجامعات التى تقوم بانشاء وحدة التصدي للتحرش والعنف ضد المرأة في الحرم الجامعي ، مما اعطي دفعه قويه لباقي الجامعات لانشاء وحدات لمناهضة التحرش حتي وصلت حاليا الي ٢٢ وحده بالجامعات والمؤسسات التعليمية .

وأشارت أن ما ينفد في مصر من وحدات آمنه او وحدات للتصدى للعنف والتحرش داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية يتم تقديمه على اعلى مستوى ، متوجهة بالشكر والتقدير لصندوق الامم المتحدة للسكان على التعاون مع المجلس القومي للمرأة فى انشاء هذه الوحدات.

واشارت الى الخدمة التى يتم تقديمها من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 مشيرة انه من خلاله يمكن احالة السيدات الى وحدة الاستجابة الطبية للمرأة المعنفة بالجامعات، مثنيه على دور الوحدة في دعم ومساندة المرأة المعنفة في الحصول على الخدمة الطبية والحصول على العلاج الآمن والمسانده والدعم الطبي اللازم ، مشيرة ان وحدة استقبال مستشفى القصر العيني مفتوحه 24 ساعة لاستقبال المرأة في قسم امراض النساء والولادة لاي حالة من حالات العنف.

هنأت الاستاذة جيرمين حداد جامعة عين شمس العريقة علي هذه الخطوة، مشيرة انها ليست الخطوة الاولي للجامعة للتصدي للعنف فقد تم انشاء وحدة للتصدي للتحرش بالحرم الجامعي من حوالي خمس سنوات واوضحت أن احدث دراسة عن التكلفة الأقتصادية للعنف ضد المراة في مصر تشير الى أن ان حوالي 7.88 مليون سيدة تعاني من العنف سنويا واقل من 1% من هذا الرقم يقدمن على الابلاغ او الحصول علي خدمة او المساندة ، لذا بات انشاء وحدات الاستجابة الطبية لضحايا العنف ضرورة وهدف رئيسي لصندوق الامم المتحدة

وتابعت "أننا اليوم بصدد افتتاح الوحدة المتكاملة الأولى للاستجابة الطبية للتعامل مع الناجيات من العنف بكافة اشكاله، وهي وحدة تم تجهيزها وتدريب الكوادر بها على أحدث برتوكول طبي وهو جزء من حزمة الخدمات المتكاملة للتعامل مع السيدات والفتيات الاتي تعرضن للعنف".

ولفتت إلى أن مصر من أول 10 بلاد حول العالم، تبنت نشر حزمة الخدمات.

وأكدت أنه تم تمصير البرتوكول من قبل منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة ليتواكب مع وضعية تقديم الخدمات الصحية في مصر، لافتة إلى أنه تم تحديد مسار الإحالة الذي تم الاتفاق عليه ولإطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة العام الماضي لضمان سرعة الاستجابة ومساندة الضحايا.

وتوجهت بالشكر إلى القيادة الواعية لجامعة عين شمس لأنها اليوم تأخذ خطوة جديدة لتبني خدمات حماية واستجابة فعالة لمناهضة العنف، وخطوة جديدة لرفع شعار نحو مصر لا تقبل العنف ضد المرأة.

وأكد الدكتور محمود المتيني على دعم الجامعة الكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مضيفا أن التوعية ومحو الأمية أهم الأسلحة للتغلب على أي عنف يواجه المجتمع والتغلب على أسباب العنف لخلق مجتمع خال من العنف.

كما أكد المتيني أن التجديدات التي شهدها قسم النساء والتوليد جاءت في وقت قياسي وهذا يدل على المجهود الكبير الذي بذله كافة القائمين عليه مقدما الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والقائمين على هذ الصرح الكبير، مؤكدا أن الأهم ليس النجاح ولكن الاستمرارية والمصداقية.

أكد الدكتور أشرف عمر أن وحدة المرأة الآمنة تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للمرأة المعنه على مدار 24 ساعة، ويأتي ذلك استمرارا للاهتمام الذى تقدمه الجامعة لتقديم خدمة راقية للسيدات، مضيفة أنه سيقوم بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرأة وتوفير كل الدعم لاستمرارية كفاءة الخدمات.

كما أشار الدكتور أحمد رامي إلى أن افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات، جاء بعد عقد العديد من الدورات الطبية للطاقم الطبي بمستشفى النساء والتوليد والتمريض على كيفية التعامل مع المرأة المعنفة ومكافحة العنف ضد المراة من خلال تقديم الدعم النفسي وتوفير بيئة آمنة لها و مع وجود السرية الكاملة للبيانات وذلك على مدار 24 ساعة.

وفي الختام أجرت الدكتورة مايا مرسي جولة تفقدية لوحدة الاستجابة الطبية بكلية طب جامعة عين شمس، وكرم الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورة مايا مرسي وسلمها درع الجامعة لجهودها في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.