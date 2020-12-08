كورونا اليوم: بدء التطعيم بلقاح فايزر.. وظهور عرض جديد لـ"كوفيد طويل الامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

بداية التطعيم بلقاح فايزر

بدأت بريطانيا التطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك اليوم الثلاثاء.

وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبدأ في التطعيم الجماعي للشعب فيما أٌطلق عليه نقطة تحول حاسمة في القضاء على فيروس كورونا، وفقا لسكاي نيوز.

ظهور عرض جديد لـ"كوفيد طويل الامد"

تميل أعراض كورونا إلى ارتفاع درجة الحرارة وسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن أحد خبراء الأمراض أوضح الآن أن ضعف الانتصاب يمكن أن يكون علامة تحذير لما يسمى بـ "كوفيد طويل الأمد".

وكشفت خبيرة الأمراض المعدية الدكتورة دينا جرايسون أن ضعف الانتصاب قد يكون بسبب فيروس كورونا، وفقا لـ"express"

وأضافت: "هناك بعض القلق الحقيقي هنا من أن الرجال قد يعانون من مشاكل طويلة الأمد من ضعف الانتصاب بسبب هذا الفيروس لأننا نعلم أنه يسبب مشاكل في الأوعية الدموية".

تناول الفيتامينات المتعددة واثنين من المكملات الأخرى يمنحك وقاية من كورونا

تشير دراسة جديدة إلى أن تناول الفيتامينات المتعددة واثنين من المكملات الأخرى قد توفر بعض الفوائد الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يشير تحليل شامل للبيانات المقدمة من مستخدمي تطبيق ZOE COVID Symptom Study ، إلى أن المكملات قد تسد الفجوة ضد كورونا حتى تتم حملة التطعيم الشامل بعد طرح لقاح فايزر، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة كريستينا ميني: "بحثنا عن أي ارتباط بين تناول المكملات الغذائية والإبلاغ عن الاختبارات الإيجابية لـ كورونا باستخدام اختبار PCR أو اختبار المصل، أو وجود أعراض تنبؤية لكوفيد، وجدنا أن الفيتامينات المتعددة وفيتامين د وأوميجا 3 ومكملات البروبيوتيك جميعها لها تأثير وقائي صغير ضد الاختبارات الإيجابية للفيروس".

متى سيكون لقاح أكسفورد جاهزًا

تمت الموافقة على لقاح واحد في المملكة المتحدة وهو فايزر، حتى الآن، فمتى سيكون لقاح أكسفورد / أسترازينيكا جاهزًا؟

في الشهر الماضي، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على استخدام لقاح Pfizer / BioNTech ، ووصلت الدُفعات الأولى من اللقاح الآن إلى المملكة المتحدة وبدأ تقديمها اليوم (8 ديسمبر)، لم تؤمن الحكومة حاليًا جرعات كافية من لقاح فايزر لجميع سكان المملكة المتحدة، لكنها تنتظر الموافقة من جامعة أكسفورد ولقاح أسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من اللقاحات الأخرى، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

لم يتم بعد تحديد موعد لموعد الموافقة على لقاح Oxford / AstraZeneca أو ما إذا كان سيتم الموافقة عليه، ولكن هناك آمال في تأكيده قبل عيد الميلاد، مضيفًا 100 مليون جرعة أخرى من اللقاح إلى إجمالي المملكة المتحدة.