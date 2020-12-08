بداية التطعيم اليوم في بريطانيا.. كل ما تريد معرفته عن لقاح فايزر ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وبدأت بريطانيا اليوم إعطاء لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الأكثر ضعفًا، لتصبح بذلك أول دولة تطلق برنامج تلقيح واسع النطاق ضد فيروس كورونا. وفي إطار ذلك، نستعرض كل ما تريد معرفته عن لقاح فايزر ضد كورونا.

كيف يعمل؟

سيشمل حقن جزء من مادة وراثية من فيروس كورونا في المشاركين، سيؤدي ذلك إلى تعريض جهاز المناعة لديهم لنسخة ضعيفة من الفيروس، على أن يطلق استجابة تحميهم من الفيروس الحقيقي.

مميزاته

قالت شركة فايزر عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية، إن لقاحها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونتيك" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 95 بالمئة، بعد انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا المُستجد، وفقا لـ"سكاي نيوز".

عيوبه

- من عيوب فايزر أن المادة المعتمدة فيها وتدعى الحمض النووي الريبوزي المرسال messenger RNA (mRNA) غير مستقرة كيميائيا وتحتاج إلى درجة تبريد عالية تبلغ 70 تحت الصفر.

- اللقاح مصنوع من مادة وراثية متطايرة تعرف باسم mRNA، والتي تتعرض باستمرار للتهديد من جراء تدميرها بواسطة جزيئات أخرى في البيئة.

- إذا تُرك اللقاح لفترة طويلة جدًا قبل أن يتم استخدامه، فإنه يصبح دافئًا جدًا، ويبدأ هذا التحلل الطبيعي للـ mRNA إذا تم حقن هذا في شخص ما، فلن يعمل بشكل صحيح، ولن يصنع الجسم بروتين السنبلة ولن يكون هناك استجابة مناعية، وسيظل هذا الشخص عرضة للإصابة بكورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

من سيحصل على اللقاح أولا؟

أعلنت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم في بريطانيا قائمة أولوياتها للمرحلة الأولى من إطلاق اللقاح، والتي شملت:

- المُقيمين في دار رعاية كبار السن والقائمون على رعايتهم.

- كل من بلغ 80 عامًا فأكثر.

- عُمّال الرعاية الصحية والاجتماعية ممن يعملون في الخطوط الأمامية.

- كل من تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا إلى 75 عامًا فيما فوق.

- بين 16 و64 عامًا ممن يعانون ظروفًا صحية مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة، والمرضى المُعرّضون بشدة للخطر بوجه عام.

فئات ممنوعة من اللقاح

حدّدت اللجنة البريطانية مجموعتين يحظر عليهما تناول اللقاح؛ وهما:

- النساء الحوامل.

- معظم الأطفال دون 16 عامًا.

ما ينتظره العالم من التجربة البريطانية

طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة من اللقاح، ما يسمح لها بتأمين مناعة لـ20 مليون شخص؛ إذ يحتاج كل فرد إلى جرعتين، وسيجري تأمين 800 ألف جرعة في المرحلة الأولى.

ويُتوقع تطعيم الأكبر من السكان المعرضين للخطر بين شهري يناير وأبريل المقبلين.

الجرعة ومدة التحصين

الدراسات أظهرت فعالية اللقاح الأمريكي الألماني بنسبة 95 بالمائة مع جميع الفئات العمرية، ورغم الحاجة إلى جرعتين للحصول على الفائدة الكاملة منه، تُشير دراسات إلى إمكانية التحصين من كوفيد- 19 بعد 12 يومًا من الجرعة الأولى.