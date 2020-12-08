بعد وصول "فايزر" إلى بريطانيا اليوم.. متى سيكون لقاح أكسفورد جاهزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

تمت الموافقة على لقاح واحد في المملكة المتحدة وهو فايزر، حتى الآن، فمتى سيكون لقاح أكسفورد / أسترازينيكا جاهزًا؟

في الشهر الماضي، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على استخدام لقاح Pfizer / BioNTech ، ووصلت الدُفعات الأولى من اللقاح الآن إلى المملكة المتحدة وبدأ تقديمها اليوم (8 ديسمبر)، لم تؤمن الحكومة حاليًا جرعات كافية من لقاح فايزر لجميع سكان المملكة المتحدة، لكنها تنتظر الموافقة من جامعة أكسفورد ولقاح أسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من اللقاحات الأخرى، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

على الرغم من أن سكان دور الرعاية يقفون في مقدمة قائمة الانتظار للحصول على اللقاح، إلا أن هناك تحديات لوجستية لطرح لقاح فايزر لرعاية هذه الفئة.

يجب تخزين لقاح Pfizer / BioNTech في درجة حرارة -70 درجة مئوية قبل إذابته، ولا يمكن نقله إلا أربع مرات داخل سلسلة التبريد تلك قبل استخدامه.

اقترح نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور جوناثان فان تام، أن الأشخاص الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم قد يحتاجون إلى الانتظار حتى يتوفر لقاح Oxford / AstraZeneca .

يمكن تخزين لقاح Oxford / AstraZeneca في درجات حرارة تشبه الثلاجة العادية، مما يسهل تخزينه ونقله.

قال البروفيسور فان تام عن لقاح فايزر: هذه واحدة حيث توجد قواعد صارمة حول عدد المرات التي يمكن فيها إخراج اللقاح من الثلاجة ونقله إلى ما نسميه درجات حرارة الغرفة المحيطة، ولذا فإنه سيحدث من الصعب للغاية، بل في الواقع غير قابل للتطبيق، أخذها إلى منازل الأفراد إذا كانوا مقيمين في منازلهم ".

وأضاف إنه إذا استطاعت الحكومة، فإنها "بالتأكيد" ستدخل لقاح فايزر في دور الرعاية، لكنه ذكر أن لقاح أكسفورد سيكون أسهل في الاستخدام من لقاح فايزر.

وافقت المملكة المتحدة حاليًا على لقاح فايزر فقط للاستخدام، وحصلت الحكومة على 40 مليون جرعة من اللقاح.

نظرًا لأن اللقاح يُعطى على جرعتين، فقد أمنت المملكة المتحدة حاليًا ما يكفي من اللقاحات لـ 20 مليون شخص.

لكن الحكومة أمنت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد / أسترا زينيكا المطور في المملكة المتحدة.

قال وزير الأعمال ألوك شارما إنه من المتوقع وصول لقاحات أخرى من شركة فايزر إلى المملكة المتحدة بحلول نهاية عام 2020، ولا تزال المملكة المتحدة تنتظر معرفة ما إذا كان لقاح أكسفورد سيُعتمد لمزيد من التطعيمات في عام 2021.

وقال لبرنامج توداي لراديو بي بي سي 4: "نتوقع المزيد من (لقاح فايزر) بحلول نهاية العام لكن ما قلناه دائما هو أن الجزء الأكبر من برنامج التطعيم سيحدث العام المقبل.

وأضاف: "لقد حصلنا، بالطبع، على لقاح Pfizer / BioNTech الذي نتحدث عنه للنشر في الوقت الحالي، لكن AstraZeneca تخضع أيضًا لمراجعة".

وأكمل: "سنرى ما ينطقون به وبعد ذلك، بالطبع، لدينا 100 مليون من هؤلاء تحت الطلب، ويتم تصنيع الكثير منها في المملكة المتحدة".

متى سيكون لقاح أكسفورد جاهزًا؟

لم يتم بعد تحديد موعد لموعد الموافقة على لقاح Oxford / AstraZeneca أو ما إذا كان سيتم الموافقة عليه، ولكن هناك آمال في تأكيده قبل عيد الميلاد، مضيفًا 100 مليون جرعة أخرى من اللقاح إلى إجمالي المملكة المتحدة.

سيتعين على وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) الموافقة على اللقاح قبل طرحه للجمهور، وسيحتاج لقاح Oxford / AstraZeneca إلى اجتياز فحوصات الصحة والسلامة الصارمة قبل أن يوصى باستخدامه.

صرح البروفيسور فان تام بأنه يأمل أن تتم الموافقة على لقاح أكسفورد بحلول عيد الميلاد.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لصحيفة صنداي تلجراف: "قد يأتي قبل عيد الميلاد، وقد يأتي في وقت مبكر من العام الجديد".