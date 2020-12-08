أذاب كل الفوارق.. مي كساب وأوكا قصة حب من نوع خاص

علاقات و مجتمع

قصة حب شهيرة شهدها الوسط الفني راهن البعض على فشلها ولكنها استمرت عاما يلو الآخر، فكان زواجهما مفاجأة للجميع، لفارق السن والمستوى الاجتماعي الذي شكل عائقًا في بداية علاقتهما، لكن حبهما وزواجهما ذات طبيعة خاصة تحدت الأقاويل والمضايقات التي وصلت لحد السخرية والتنمر حتى هذه اللحظة.

ويتزامن اليوم 8 ديسمبر، يوم ميلاد الفنانة مي كساب، ويقدم "هُن" بهذه المناسبة، قصة حبها هي وزواجها من نجم المهرجانات، خلال السطور التالية.

كنت بتريق على أورتيجا لما اتجوز..ومي غيرتني 180 درجة

روى "أوكا"، قصة حبه وزواجه من مي كساب، خلال استضافته في برنامج "سيرة الحبايب"، الذي يُعرض على فضائية "TeN"، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد بمشاركة الفنانة جيهان خليل، حيث قال: "كانت مي عايزني أنا وأورتيجا وشحته كاريكا في فيلم، وكنت خايف ومش عايز أمثل، ولما عملنا الفيلم أنا اللي بدأت".

وتابع: "تشجعت على أني أكلمها، وكنت بتريق على أورتيجا لما أتجوز، ومكنتش عايز أتجوز أساسا، ولكن لما شوفت مي كساب الموضوع أتغير 180 درجة".

التعليقات السلبية تلاحق الزوجين: اتجوزنا على سنة الله ورسوله

وعن التعليقات السلبية التي تلقوها عقب إعلان زواجهما، قال "كنت أنا ومي بنشوف تعليقات الناس على زواجنا، وكنت بزعل على أي تريقة لأني عامل الموضوع على سنة الله ورسوله، وقولت لمي سيبك من الكلام ده وخلينا نشتغل وننجح".

تقرب وتودد وصداقة

تعرف الثنائي وتقربا خلال الفيلم، ولكن زادت علاقتهما وصداقتهما بعد وفاة والدة مي بأسبوع واحد، حين اضطرت للنزول لتصوير الفيلم، رغم سوء حالتها النفسية.

كان وجود "أوكا" في حياة "مي" تحديدًا في هذا التوقيت جعل الأمر سهلًا عليها بعض الشيء، حيث استطاع بعد عناء إخراجها من الحالة السيئة التي مرت بها، إثر وفاة والدتها، خاصة أن أمها كانت كل حياتها.

وتقارب الثنائي "أوكا ومي" أكثر أثناء تصوير فيلم "8%"، حيث أقاما في نفس الفندق طوال فترة التصوير التي كانت عبارة عن 28 يوما، وقربهما هذا من بعض كثيرًا، كما غيّر في نفس "مي" الكثير، واستطاعت أن ترى الحياة بعين مختلفة تمامًا بسبب وجود "أوكا" بجانبها في هذه الفترة.

دعم وارتباط

دعم "أوكا" "مي" حتى تطور من نفسها، وبالفعل نجح في هذا، وتوقع الثنائي ردود فعل الجمهور على ارتباطهما، ولكن هذا الأمر لم يكن عقبة بالنسبة لهما، حيث كانا مؤمنين بأن لا يوجد شيء على وجه الأرض يمكنه أن يعصف بقصة حبهما.

وفي عام 2015 تزوجا رسميًا، في حفل زفاف حضره العديد من نجوم الوسط الفني، ومن وقتها لا تترك "مي"، فرصة إلا وتعبّر عن تقديرها وحبها له بعبارة "نولي حياتي"، كما تتحدث كثيرا عن مدى السعادة التي يحقّقها لها، مشيرة إلى أن شخصيته الحقيقية مختلفة تماما عن شخصيته الفنية وصورته الذهنية عند الناس.

مي كساب لزوجها أوكا: كل حاجة حلوة إنت السبب فيها يا جنرال

وجهت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة رومانسية لزوجها مطرب الأغاني الشعبية أوكا، عقب وصول عدد متابعيها لنحو 100 ألف مشترك.

وشاركت مي بصورة مع زوجها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "كل حاجة حلوة إنت السبب فيها ياجنرال ياحبيبي .. ربنا يخليك لينا.. شكرا 100 ألف مشترك على اليوتيوب عقبال المليون".

لا تترك مي مناسبة إلا وتوجه الشكر لزوجها لدعمه الدائم لها والوقوف بجانبها، في أوقاتها الصعبة ومساندتها للقيام بالأعمال الفنية، والذي لم يقل منذ بداية تعارفهما حتى زواجهما.

أوكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته مي كساب: ربنا يخليكي ليا

وكان احتفل مغني المهرجانات "أوكا" بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي كساب، مؤكدا أنه سعى لأن يكون أول شخص يحتفل بعيد ميلادها.

ونشر أوكا صورة تجمعه بمي كساب معلقا: "كل سنة وأنت طيبة يا قلبي وعقبال مليون سنة، ويارب تفضلي دايما بخير وواقفه في ضهري، بحبك وربنا يخليكي ليا، أنا وعيالك يا أم العيال، قولتلك أهو كل سنة وأنت طيبة قبل أي حد".