صورة لـ هنا شيحة ومحمود شاهين تثير الجدل حول علاقتهما

علاقات و مجتمع

من جديد عادت الفنانة هنا شيحة، لإثارة الجدل حول علاقتها بمحمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، بعد ظهورهما معا على السجادة الحمراء خلال العرض الخاص لأحد الأفلام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

ونشر برنامج "عرب وود" عددا من الصور واللقطات التي جمعت الثنائي على السجادة الحمراء، لفتا من خلالها الأنظار إليهما، وتألقت الفنانة هنا شيحة وهي مرتدية، فستان أسود مفتوح من الساق.

وتفاعل المتابعون في التعليقات على الصور: "طيب دا قد أولادها الشباب يعني مفيش حاجة"، "منورين والله".

علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين

ويأتي ذلك بعد إثارة الجدل حول علاقة الثنائي، كان أبرز مشاهدها هو مقطع الفيديو القصير الذي لا يتجاوز الـ20 ثانية، وخلال ظهورهما معا في حفل الفنان محمد الشرنوبي بدار الأوبرا المصرية، وحرص كل منهما على نشر مواد مصورة تجمعها معا عبر خاصية "أستوري" على "إنستجرام".

وتداول أيضًا رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو خلال احتضانها له ورقصهما معا على نغمات أغنية "حتة من الخيال" للفنان محمد الشرنوبي.

ويأتي ذلك في ظل تأكيد مصادر مقربة من "هنا" لـ"الوطن"، ارتباطهما عاطفيا، واقتراب إعلان ارتباطهما رسميا، فيما رفضت الفنانة التعليق على نبأ ارتباطها، أو الإدلاء بأي تصريحات، كما أن الشركة المسؤولة عن إدارة أعمالها لم ترد أيضًا على ذلك الأمر حتى الآن، وسط تساؤلات عن محمود شاهين.

آخر أعمال هنا شيحة

كما يذكر أن هنا شيحة، شاركت في موسم رمضان الماضي 2020 من خلال مسلسل "شاهد عيان" جاء من بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ودارت الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.