"حب كبير".. رسالة رومانسية من مي كساب لزوجها في عيد ميلادها

علاقات و مجتمع

بالتزامن مع عيد ميلادها الذي يوافق اليوم، وجهت الفنانة مي كساب، رسالة رومانسية لزوجها المطرب أوكا، وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "مي" صورة تجمعها بزوجها أوكا من حفل عيد ميلادها، معلقة عليها: "مع بداية عامي الجديد شكرًا على كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين شكرًا جوزي وابني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال".

وتابعت "مي": "شكرًا أصحابي وأهلي وأهل جوزي على كل حاجة حلوة عملتوها عشاني وأخيرًا اسألك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحة البال لي ولكل من أحب".

رسائل غامضة بين زوجتي أوكا وأورتيجا

يذكر أن قبل أيام نشرت زوجتي مطربي المهرجانات أوكا وأورتيجا، رسائل غامضة، أثارت وقتها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تأتي بعد انفصال مطربي المهرجانات عن بعضهما قبل عدة أشهر.

وكانت الفنانة مي كساب، زوجة أوكا، شاركت بمنشور عبر خاصية "الاستوري" بحديث شريف، مدونة: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر".

الأمر الذي جاء بالتوازي، مع منشورات زوجة أورتيكا، كارولين قنديل، التي شاركت هي أيضًا بمنشور غامض عبر خاصية الاستوري، قائلة: "عاوزة فلوسي الـ 400 ألف وانتوا عارفين أنا بتكلم على مين، بتاعة الوسايط، اللي نصبت هي وصاحبتها على جوزي".

وتابع:" الخدمات دي للعيل اللي متجوزاه وبتحققيله أحلامه عشان تعوضي فرق السن اللي بينكم يا طنط، وهو بيتكسف يخرج معاكي".

واستطرد: "جوزي راجل ميقبلش مراته تقوله أنا اللي عملتك وأنا اللي نضفتك وتمثل قدام الناس".

تلك المشاحنات والجذب والشد تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.