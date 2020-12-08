بعد إصابة العروس بفيروس كورونا.. العريس يقرر إقامة حفل الزفاف أسفل شرفتها

علاقات و مجتمع

أنهي عروسان من ولاية كاليفورنيا، إجراءات زواجهما أسفل شباك العروس، وذلك بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد، في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من قصة "روميو وجولييت" الشهيرة.

وانتشرت صورة لحفل الزفاف الذي وصفه البعض بأنه ذات طبيعة خاصة، بعد أن وقف فيه العريس أسفل شباك العروس، التي أطلت من خلاله لتتم إجراءات الزواج.

منذ عام 2019 وباتريك ولورين ديلغادو يخططان للزواج، وفي العشرين من نوفمبر الماضي، قد عزم العروسان على إقامة حفل يضم ما لا يقل عن 170 شخصا، إلا أن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم، دفعهما إلى تغيير موقع الزفاف أكثر من مرة، وزاد من صعوبة الحصول على رخصة للزواج.

وشعر الزوجان بالصدمة بعد أن علما بأن تاريخ صلاحية تلك الرخصة كانت ستنتهي في اليوم التالي من حفل زفافهما المزمع، بعد أن اكتشفا أن العروس لورين أصيبت بـ"كوفيد-19" قبل الحفل بأيام، مما اضطرهما للجوء لـ"حل بديل".

وحتي يتمكنا من إتمام الزواج، قرر الاثنان التخلي عن الحفل الكبير، ليقف باتريك أسفل شباك غرفة لورين في منزل والدتها بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث عزلت نفسها، لتطل العروس من الشباك مرتدية فستانا أبيض.

وقد حضر مراسم الزواج 10 من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما، حيث تم تبادل الورود والهدايا. ويأمل الزوجان في أن يقيما حفلا كبيرا بعد انتهاء أزمة الوباء.

وعلقت مصورة الزفاف جيسيكا جاكسون على الحفل الذي اتسم بالبساطة، قائلة: "أنا سعيدة جدا أن باتريك ولورين تمكنا من إيجاد وسيلة لإتمام زواجهما".

وأضافت: "لقد كان هذا أحد أكثر الأعراس التي رأيتها، تجسيدا للعام 2020"، وفقاً لما نشره موقع قناة "فوكس 5 أتلانتا".