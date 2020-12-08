مخاطر الولادة بعد الشهر التاسع.. "موت الجنين في بطن أمه"

صحة

من المعتاد والطبيعي أن تضع أي أنثى حملها في شهره التاسع، لكن في بعض الحالات، خضعت العديد من النساء لوضع مواليدهن في الشهر العاشر، وهو ما يعد أمرًا غريبًا وشاذًا بعض الشيء.

فتقول "ريتاج إسماعيل" 18 عاما، "على حسب كلام ماما، كنت هادية خالص وأنا في بطنها ومكانتش بتتابع مع دكتور لأننا كنا في ليبيا، وكانت معتمدة على وقت الطلق، لحد ما عدت الشهر التاسع ومحصلش طلق، وبدل ما تنزل عليها ماية نزل براز، وتبرزت في المشيمة بتاعتي لأني دخلت في الشهر العاشر وحصل تسمم حمل لماما وتعبت جدًا".

واستطردت: "تاني يوم نقلوا ماما على المستشفى والطلق اشتغل وتعبت بزيادة، لحد ما جالها دكتور وقال إن حالتها خطيرة، وقال لماما واحد فيكوا هيعيش أنتي أو هي، قالتله خلاص بنتي، قالها هعمل اللي هقدر عليه عشانكوا انتوا الاتنين، وبعدها اتولدت وبشكل طبيعي محدش صدق، وماما دخلت بعدها في غيبوبة 3 أيام، بس عدت بعدها واتحسنت".

وتروي "مريهان أحمد" 22 عاما، كواليس ولادتها خلال الشهر العاشر، "أنا كنت أول مولود بالنسبة لماما، وخلال حملها فيا كان حجمي بيزيد بشكل مش طبيعي، والدكاترة قالولها ممكن تموت في بطنك خصوصًا بعد ما دخلت في الشهر العاشر ومكنش في طلق عايز يحصلها، ويوم الولادة ماما خدت طلق صناعي لمدة 14 ساعة، وولدت قصيري، بس تعبت فيا جدًا وحصلت لها مضاعفات كتيرة جدًا".

"كنت حامل في ابني التاني، ومتخيلتش إن ولادته هتكون صعبة لأن الأولى كانت طبيعية جدًا، وبدأت الشهر التاسع يخلص وأنا أقلق، ودخلت في العاشر وتعبت أوي، فالدكتور وهو بيفحصني لقى الماية حوالين ابني بدأت تقل، وقالي كده هيتخنق ويموت جوا بطنك، واستعوضي ربنا، لو اتولد ميت ربنا هيعوضك، وكنت داخلة أولد وأنا عارفة إنه هينزل ميت خلاص، بس إرادة ربنا إنه اتولد وعاش".

مخاطر الولادة بعد الشهر التاسع

ويوضح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، خلال حديثه لـ"هن"، إن ولادة الأجنة بعد مرور 9 أشهر، تعرض حياة الأم وبشكل خاص الجنين إلى مخاطر كبيرة.

ويقول "حسن": "لما الست بتعدي ميعاد ولادتها الطبيعية في التاسع، المشيمة بتبدأ تعجز جوا بطنها، والدم اللي رايح للبيبي يقل، وبالتالي الدم اللي رايح لكليته هيقل، فكمية البول هتنقص، والماية اللي هتخرج منه هتكون قليلة، فهيبدأ يتبرز ومفيش ماية تدوب البراز ده وممكن يدخل جوا أنفه وفمه، وده بيتسبب في وفاة كتير من الأجنة بالطريقة دي، فالجنين يا بيموت جوا بطن أمه أو بيخرج ميت".