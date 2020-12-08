الامارات | هواتف نيويورك العامة تتحول إلى أعمال فنية

شكرا لقرائتكم خبر عن هواتف نيويورك العامة تتحول إلى أعمال فنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد نيويورك لتوديع قطعها الأخيرة من أكشاك الهواتف العامة بتحويلها إلى أعمال صغيرة من فن الشارع.

وأعاد فنانون مثل باتي سميث وإيفون رينر وجيمي دورهام وهانز هاكه تصميم الأكشاك الأخيرة المتبقية في شوارع نيويورك.

ويستخدم الكثير من الفنانين الأجزاء الخارجية من الأكشاك الواقعة في سيكسث أفينيو في مانهاتن على أنها لوحات.

وبحسب صالة عرض «كورامانزوتو غاليري» التي تستضيف المعرض المفتوح، فستظل الأعمال معروضة حتى الثالث من يناير 2021.

وبعد فترة قصيرة، سيفكك مجلس مدينة نيويورك الأكشاك مثلما تم الإعلان مسبقاً. وتريد المدينة إقامة مكانها مراكز «واي فاي» عامة لتقديم الإنترنت المجاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news