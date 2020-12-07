"أمهات مصر": مطالبات بإلغاء واستثناء مادتي الرسم والكمبيوتر من النجاح والرسوب

ماما

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مطالبات من قبل أولياء الأمور باستثناء مادتي الرسم والكمبيوتر من النجاح والرسوب هذا العام.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن أولياء الأمور في أغلب المدارس، أكدوا عدم تلقي أبنائهم شرح أو حصص لمادتي الرسم والكمبيوتر، منذ بداية العام الدراسي حتى الآن بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية وهما مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف للمجموع، مناشدين الوزارة باستثناء الطلاب هذا العام من هذه المواد، واعتبارهم ناجحين فيها، نظرا لجائحة كورونا.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، حيث قالت ولية أمر: "مفيش أي شرح فيهم وقالوا إن الطلبه هتمتحن فيه، ياريت نعرف ايه الحل وصعب جدا نزول المدرسة في الوقت ده".

وأضافت أخرى: "احنا من أول العام الدراسى لم يدرس للطلبة رسم أو كمبيوتر أو المانى، هل ده يعقل؟، برجاء توصيل كلامنا وتصعيد الأمر لوزير التعليم"، واستكملت أخرى: "المفروض يتلغوا تقليلا لأيام الامتحانات وتواجد الطلاب في اللجان، ملهمش لازمة".

وزير التعليم: الامتحانات يناير المقبل

كانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول، تنطلق في يناير المقبل والدراسة مستمرة قبل انطلاق الامتحانات مع تخصيص آخر أسبوع في الترم قبل بدء الامتحانات للمراجعة على المناهج والمقررات الدراسية، موضحة أن صفوف النقل حتى الثانى الثانوى تضع المدارس والإدارات جداول الامتحانات على أن تضع الوزارة جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التي تبث من خلال قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303، تبث محتوى علمي في المواد الأساسية المضافة للمجموع تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسي.