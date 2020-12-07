الامارات | «دبي للتسوّق».. عالم من الروائع في دورته الـ 26

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوّق».. عالم من الروائع في دورته الـ 26 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود مهرجان دبي للتسوّق بدورته الجديدة تحت شعار «اكتشف عالماً من الروائع»، ليضفي أجواء الفرح والمرح، ويقدم العديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية المباشرة، والسحوبات والجوائز، والأنشطة المتنوعة، وذلك للتأكيد على المكانة التي تتمتع بها دبي وجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم، وكذلك مفضلة وآمنة للزيارة.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، على تجديد الحدث السنوي بعروض ترويجية وأنشطة تنعش قطاعي التجزئة والسياحة، وكذلك لتقديم دورة مميزة أخرى من المهرجان، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على فعاليات جديدة لإدراجها ضمن فعاليات هذا الحدث، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً.

تُقام الدورة السادسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق في الفترة من 17 ديسمبر وحتى 30 يناير المقبل، ليستمتع بفعالياتها سكان دبي وزوارها، وذلك في الوقت الذي ترحب فيه المدينة بالعالم لاستكشاف فرص التسوق التي لا تُضاهى، والسحوبات والجوائز الرائعة، والعروض الترويجية والترفيهية الفريدة من نوعها في مختلف أنحاء المدينة.

تدابير صحية

وتماشياً مع الإرشادات المتبعة، تلتزم الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات، وكذلك مراكز التسوق والوجهات المشاركة خلال مهرجان دبي للتسوق، بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك لضمان صحة وسلامة الجمهور والزوار. فيما يتم التأكد من مدى التزام مختلف المنشآت بهذه التدابير من خلال حصولها على ختم «دبي الضمانة» (DUBAI ASSURED) الذي تم إطلاقه بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، والذي سيتم منحه للفنادق ومحال تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية التي طبقت بروتوكولات الصحة العامة اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة سكان دبي وزوارها، فضلاً عن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الفرق المتخصصة.

أحداث وفعاليات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا أن نرحب مرةً أخرى بضيوفنا خلال مهرجان دبي للتسوق، أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، والذي سينطلق بدورته السادسة والعشرين ليشكل احتفالاً مثالياً بكل ما تقدمه دبي من تجارب ممتعة للتسوق والترفيه العائلي، مع اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الزوار. ويعد مهرجان دبي للتسوق أولى الفعاليات المدرجة على تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2021، الذي يزخر بالأحداث والفعاليات والمناسبات التي تسهم في إنعاش قطاع التجزئة».

نمو استراتيجي

وأشار الخاجة إلى أن المهرجان شهد، على مدار السنوات الماضية، نمواً استراتيجياً من خلال تقديم عروض وأنشطة رائعة تثري تجربة المتسوقين والزوار، وتسهم كذلك بزيادة أعداد المتسوقين ومرتادي مراكز التسوق، ونمو المبيعات، علاوة على تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق، وإحدى المدن العالمية القليلة الآمنة التي أعادت فتح اقتصادها ضمن إجراءات وقائية. موضحاً أن الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق تعتبر مهمة جداً، كونها تأتي في الوقت الراهن الذي يشهد فيه العالم تحديات كبيرة نتيجة جائحة «كوفيد-19»، وهي تحمل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بطريقها بقوة لتدخل السعادة إلى قلوب الجميع.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز الأنشطة والفعاليات، والعروض الترويجية، والحفلات الموسيقية التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة من مهرجان دبي للتسوّق، ومن أبرزها:

حفلات موسيقية

تبدأ فعاليات مهرجان دبي للتسوق بحفلين موسيقيين يُقامان في السوق الموسمي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي يومي 17 و18 ديسمبر الجاري من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، حيث يحيي حفل اليوم الأول نجمان عربيان، فيما تحيي فنانة عالمية حفل اليوم الثاني. تبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً.

فعاليات التجزئة

تعود الأسواق الخارجية الشهيرة لمهرجان دبي للتسوق بمجموعة رائعة من الفعاليات في «لاست إكزت الخوانيج»، و«السيف»، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات في حديقة البرج ونخيل مول ودبي فستيفال سيتي مول، وكذلك الأسواق المجتمعية في مختلف أنحاء المدينة، كما سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وتجمع الأسواق بين تراث دبي وتجارب التسوق المميزة والأنشطة العائلية المبتكرة، وهي طريقة رائعة للاطلاع على المنتجات الفريدة من نوعها واستكشاف خيارات تناول الطعام المذهلة على مستوى المدينة، حيث ستستضيف الأسواق مجموعة كبيرة من تجارب تناول الطعام والمشروبات، وخيارات ترفيهية رائعة، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية الأسبوعية.

تسوّق بديل

يوفر السوق الموسمي، الذي يُقام في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي تجربة تسوّق بديلة لأولئك الذين يبحثون عن هدايا أو منتجات فريدة من نوعها، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من تجارب المأكولات والمشروبات. وسيُقام السوق من 17 ديسمبر الجاري وحتى 2 يناير المقبل. ويهتم الحدث هذا العام بالجيل Z كما أنه مستوحى من ثقافة البوب الآسيوية، وتحديداً الكورية واليابانية، وهي الدول التي تشهد صعود توجه ثقافي جديد يطلق عليه NEWTRO، وهو اسم يمزج بين الكلمتين «New» التي تعني «الجديد» و«Retro» التي تعني «القديم»، وهو عبارة عن توجه شائع وجديد يجمع بين حقبة التسعينات والثقافة المعاصرة، مع التركيز على الموسيقى والألوان والموضة.

وتستضيف الوجهة الجديدة نخيل مول سوق الأغذية والتجزئة خلال مهرجان دبي للتسوق، والذي يقدم للمتسوقين مجموعة كبيرة من المنتجات الفريدة من نوعها. وسيضم المكان أيضاً قرية ومغارة سانتا الخاصة به، بالإضافة إلى حلبة للتزلج على الجليد. ويمكن لزوار نخيل مول الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التجارية والعروض الترويجية الخاصة بفصل الشتاء، وذلك ابتداءً من 10 ديسمبر وحتى 3 يناير.

وكذلك ستُتاح أمام المتسوقين فرصة خوض تجربة احتفالية ساحرة في سوق «دبي فستيفال سيتي مول» في «فستيفال باي»، والذي يضم المتاهة التفاعلية، ووادي الدب القطبي المسحور، ومصنع الحلوى، ومغارة سانتا، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين زوارها. وستقام الفعالية يومياً من 6 - 29 ديسمبر الجاري ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً.

وستتزين الردهة الغربية في مول الإمارات بأجواء مستوحاة من فصل الشتاء احتفالاً بموسم الأعياد حتى يوم 24 ديسمبر. وسيحتفل سوق الكريسماس المليء بالبهجة بأجواء الموسم، وذلك بالتعاون مع سوق رايب وسكي دبي.

حفلات موسيقية

يمكن لعشاق أسطورتَي موسيقى الروك الشعبية، سايمون وغارفنكل، الاستمتاع بأشهر الأغاني التي قدمها الثنائي، بالإضافة إلى معرفة أبرز محطاتها الفنية في دبي أوبرا خلال مهرجان دبي للتسوق. وستستضيف دبي أوبرا عرض «ذا سايمون آند غارفنكل ستوري» الذي نال استحساناً كبيراً يوم 19 ديسمبر في تمام الساعة 2 ظهراً و8 مساءً. ويشمل هذا العرض المذهل المصمّم على طراز الحفلات الموسيقية إضاءة فريدة، بالإضافة إلى فرقة موسيقية كاملة.

وسيحظى عشاق الموسيقى العربية بفرصة حضور حفلين رائعين ليلة رأس السنة الجديدة، حيث يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفل ليلة رأس السنة مع المطرب ناصيف زيتون. كما يحيي نجما الغناء وائل كفوري ومحمد خيري حفل ليلة رأس السنة آخر في فستيفال أرينا بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

فنون استعراضية

سيستضيف مهرجان دبي للتسوق مجموعة متميزة من عروض الشوارع العالمية، ليستمتع بها السكان والزوار والمتسوقون في مختلف أنحاء المدينة. فيما سيقدّم الموسيقيون والفنانون، وغيرهم، العديد من العروض الرائعة المليئة بالمرح للعائلات والأصدقاء من مرتادي مراكز التسوق.

أضواء المهرجان

ستتم إضاءة الشوارع ومراكز التسوق في دبي، وكذلك معالم المدينة، خلال مهرجان دبي للتسوق باستخدام إضاءة ديناميكية مصممة خصيصاً للمهرجان، ويشمل ذلك أشجار النخيل المضيئة والأضواء المزخرفة على أعمدة الإنارة وجسور المترو، بالإضافة إلى إضاءة أسواق مهرجان دبي للتسوق.

• سايمون وغارفنكل وكفوري وزيتون وخيري في حفلات مباشرة.

• سحوبات وجوائز بملايين الدراهم بانتظار المتسوقين وسعداء الحظ.

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