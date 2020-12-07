ترقيات ومكافآت.. خبير أبراج يكشف حظوظ مواليد برج الحمل لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2021؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع، وهنا يكشف لنا محمود حسن خبير الأبراج خطوط مواليد برج الحمل خلال السنة الجديدة.

توقعات الحياة العاطفية لعام 2021:

سيكون بلا شك عامًا مختلفًا تمامًا عن السنوات الأخرى بالنسبة لمواليد برج الحمل، لأنهم سيبدأون في البحث عما يريدون حقا في الحب، وفي بداية العام، سيكون هذا هو الوقت الذي يستطيعون فيه الاستماع إلى احتياجات شريكهم أكثر من قبل.

وسيكون لدى العزاب العديد من الفرص للقاء أشخاص مختلفين لأنهم كما هو الحال دائمًا يلفتون الانتباه بجاذبيتهم، ولكنهم يريدون أن يكونوا أكثر من مجرد جاذبين عابرين وسيركزون بشدة على تقييم الأشخاص الذين يتعاملون معهم، وقبل اختيارهم شخص ما، سيأخذون الوقت الكافي للتفكير.

توقعات الحياة المالية لعام 2021:

يتمتع برج الحمل بقدرة فطرية على إدارة مواردهم المالية وزيادتها، وبفضل ذلك، سيكون لديهم راحة اقتصادية خلال عام 2021 للمشاركة في جميع أنواع الاستثمارات التي سيتم تقديمها لهم.

توقعات الحياة المهنية لعام 2021:

سيكونون أكثر قدرة على تحقيق إجماع من أقرانهم ورؤسائهم في العمل بالإشادة بعملهم الجاد وتفوقهم، وسوف يمر برج الحمل بعام عمل مكثف، ولكنه عام سيسمح لهم بتأكيد وتعزيز وضعهم المهني.

وسيحصل العديد من مواليد هذا البرج على ترقيات ومكافآت إنتاجية وحتى إمكانية تحقيق قفزة في حياتهم المهنية أو مهنتهم، ما سيؤدي بالطبع إلى رفع وضعك الاقتصادي، بالإضافة إلى أنهم مستعدون دائمًا للتعلم وقد منحهم هذا التعلم خبرة جديدة في مكان عملهم.

توقعات الحياة الصحية لعام 2021:

لن تكون هناك تغييرات كبيرة في صحة مواليد برج الحمل خلال عام 2021، ولكن يوصى بعدم نسيان توفير أوقات الراحة أو أهمية العناية بالطعام واتباع روتين بدني.