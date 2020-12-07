بالأسود.. لبلبة بإطلالة أنيقة في سادس أيام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي تصوير_ محمود عبد الناصر تألقت الفنانة لبلبة على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة. وارتدت لبلبة فستانا قصيرا باللون الأسود، بقصة الشراشيب من أسفل، ومزينا بالتطريزات باللون الفضي. اعتمدت لبلبة مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق وأسورة وخاتم. ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة وشال باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

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