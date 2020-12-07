صور.. الأهلي Vs الزمالك.. سلمى الشيمي تروج للناديين بملابس البيت: مين أحلى؟

لايف ستايل

روجت عارضة الأزياء سلمى الشيمي لناديي الأهلي والزمالك بصور جديدة لها نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد فوز الأهلي بـ 3 بطولات محليا ودوليا، وبعد خسارة غريمه الزمالك أمامه في نهائي أندية أفريقيا بهدفين مقابل هدف.

حيث نشرت سلمى صورتين لها وهي مرتدية ملابس البيت، عبارة عن بيجامة هوت شورت وتوب بالأبيض والآخر بالأحمر، وكتبت سلمى في تعليقها على الصور، "ما هو ناديك المفضل؟".

وخلال دقائق، تفاعل عدد كبير من الجمهور مع سلمى الشيمي عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت عبارة عن مبارزة بين جماهير أكبر ناديين في مصر.

وكان من بين التعليقات، "انتي مكبرة الزمالك ومصغرة الأهلي ليه حاولي تظبطيهم"، و"الأهلي يكسب كدة كدة"، و"كله واحد سواء الابيض والاحمر ربنا يخليكم لمصر"، و"الزمالك أحلى"، وكتب آخر، "ايه ده انهي أحلى؟".

أزمة سلمى الشيمي

يذكر أن الموديل سلمى الشيمي، أثارت الجدل مؤخرا، بعد ارتدائها زيا فرعونيا، خضعت به لجلسة التصوير أمام هرم زوسر، حيث ظهرت من خلالها بطريقة وصفت بأنها "غير لائقة ومثيرة وملفتة في طريقتها"، ما أغضب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الصور التقطت في مكان له قيمة تاريخية كبرى.

وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صور جلسة التصوير الجريئة التي خضعت لها سلمى الشيمي، ونشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

وتدخلت الجهات الأمنية، إذ كشف مصدر عن فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، الوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وعقب ساعات قليلة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الموديل سلمى الشيمي والمصور حسام محمد، وتم تحويلهما للنيابة العامة، لكن تم إخلاء سبيلها.