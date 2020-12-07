لورديانا تستعرض رشاقتها بـ"فتحة حوض": عندي 32 سنة

لايف ستايل

ردت الراقصة الاستعراضية لورديانا على أبرز الأسئلة التي وردت إليها عبر خاصية Ask على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعادت نشر تلك الأسئلة وإجاباتها عليها.

تفاعل مع لورديانا عدد كبير من المتابعين، وكان من بين الأسئلة معرفة نظام الدايت الذي تتبعه أو النظام الرياضي، فقالت ردا على هذا السؤال إنها تتلقي الكثير من الطلبات على الرقص في الأفراح والمناسبات وهو ما يجلعلها غير منتظمة إلى حد كبير في التمرينات الرياضية.

ولكنها في ذات الوقت نشرت صورة لها وهي تؤدي تمرين "فتح الحوض" الشهير ونشرت صورتها عبر خاصية "ستوري"، على موقع "إنستجرام".

وكشفت لورديانا عن عمرها موضحة أنها تبلغ من العمر 32 عاما، وفي الوقت الحالي تمارس الرقص وتعليم الرقص فقط بسبب ضيق الوقت.

وبسؤالها على أفضل راقصات من وجهة نظرها، أوضحت لورديانا أنهن الراقصات المصريات في العصر الذهبي زمان، أما أفضل ما يميز الأفراح التي تحييها هو اختيار العروسان لها واندماجهما معها، والأسوأ حينما تكون مفاجأة حفل الزفاف وتشعر أنه غير مرحب بها سواء من العرسان أو المدعوين.

وقالت لوردانا كذلك إنها بدأت في علاج السليوليت الذي تعاني منه اليوم، وذلك باستخدام علاجات طبيعية وبالمساج، بواقع 3 جلسات في الأسبوع وعلى الأقل 12 جلسة للحصول على أفضل النتائج، ولإنجاح العلاج تشرب الكثير من المياه، وتتناول طعاما صحيا، مع التمرينات الرياضية.

يذكر أنه بداية شهرة الراقصة البرازيلية "لورديانا" في مصر بعد انتشار فيديو لها تغني على أنغام مهرجان "إخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت الراقصة بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

وسبق أن قالت "لورديانا"، في حديث لـ"الوطن"، إنها سعيدة بإقامتها في مصر منذ عدة سنوات، وزيارتها لعدة مناطق سياحية وآثرية أبرزها الأهرامات، بالرغم من عدم إيجادتها للغة العربية: "مش بأعرف اتكلم عربي كويس.. بتكلم شوية شوية".