بعد انتقاد سحر الجعارة.. "قومي المرأة" يلغي اختيار مصطفى حسني من فيديوهات مناهضة العنف

علاقات و مجتمع

أطلق المجلس القومي للمرأة، قبل أيام، عدد من الفيديوهات التوعوية بقضية العنف ضد المرأة، ووقع الاختيار على الداعية مصطفى حسني، لتقديمها، الأمر الذي انتقدته الكاتبة سحر الجعارة، إذ تراه الداعية ذو "الخلفية الإخوانية".

وعقب تواصل الكاتبة سحر الجعارة مع "القومي للمرأة"، قرر بالفعل تراجعه عن اختياره للداعية مصطفى حسني، في الفيديوهات التي تقدم في إطار حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر، حتى 10 ديسمبر الجاري، وضمن أنشطة لجنة الشباب.

ونشرت "سحر" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، ما توصلت إليه مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي أكدت أن اختيار الداعية مصطفى حسني، لتقديم فيدوهات مناهضة للعنف ضد المرأة، هو اختيار لجنه الشباب وهذا حقهم.

وتابعت "سحر": "المجلس تراجع عن المشروع بأكمله، بعدما علموا بموقف حسني من تحجيب النساء، وخلفيته الإخوانية، وأبلغت الدكتورة مايا، أن التراجع لم يعلن -على لسانها- في أي موقع إخباري موثوق فيه.. فطلبت مني الكتابه نيابه عنها".

وأوضحت "سحر": "تتفق معنا الدكتورة مايا، في أن التوعية لا تقتصر على رجال الدين، وأن بالمجلس رموز فكرية وفنية وثقافية يمكنها القيام بهذا الدور.. وغضب السوشيال ميديا وصلت للمجلس بأكمله، وحين ينتصر المجلس لضغوطنا، فنحن سنظل ندعمه طالما كان داعما للنساء".

وتابعت الكاتبة سحر: "عايشت مواقف عنف كثيرة ضد المرأة كان المجلس أول من بادر لصدها وأنتم أيضًا.. ختامًا: إلى لجنة الشباب بالمجلس: نعلم بحسن نواياكم، وإن أخطئتم الإختيار، ونتمنى أن تكون التجربه مفيدة.. سوف أستمر في دعم المجلس القومي للمرأة ما دام داعما للنساء .. ولن أتردد عن نقده إذا خالف هذا الخط".