لماذا يزيد وزننا في الشتاء؟.. 9 أسباب تكشف لنا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تختلف زيادة الوزن الموسمية من شخص لآخر، وتظهر الدراسات الاستقصائية أن الأشخاص يميلون إلى كسب المزيد من الوزنخلال أشهر الشتاء، لكن ما سبب ذلك؟ هذا ما نوضح لكم وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- كثرة النوم:

عندما يسود البرد وتبدأ الشمس في الغروب يؤدي ذلك إلى البقاء في السرير، من الأفضل شراء ملابس مناسبة لفصل الشتاء مريحة لارتدائها في الخارج حتى تتمكن من النهوض مع الشمس والتحرك.

2- برودة الطقس:

يمنع الطقس الأكثر برودة الكثير من الأشخاص من الاستمرار في روتينهم النشط، مثل روتين الجري أو التنس أو يتوقفون عن المشي مع أصدقائهم، وذلك لأنه ليس من السهل أن تظل نشطًا عندما يكون الجو متجمدًا.

3- الاضطرابات العاطفية الموسمية:

لقلة ضوء الشمس في الشتاء تأثير كبير على مزاجك وصحتك، لذا يصاب عدد قليل من الأشخاص بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) في الشتاء، وهو نوع من الاكتئاب السريري.

4- مشروبات القهوة الخاصة:

مع بداية فصل الشتاء يتناول الأشخاص المزيد من مشروبات القهوة المتخصصة المليئة بالسكر، وبالتالي هذا يؤدي إلى الحصول على المزيد من السعرات الحرارية، بدلا من ذلك من الأفضل تناول الشاي فقط.

5- أنت بالفعل بدين:

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن بالفعل، فقد تكون أكثر عرضة لاكتساب المزيد من الوزن خلال فصل الشتاء مقارنة بنظرائك الأصغر حجمًا، ووفقًا لدراسة نشرتها جامعة تافتس، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بالفعل يكتسبون وزن إضافي خلال فصل الشتاء، ويعد أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن تكون حريصًا على أحجام حصصك وأن تبذل قصارى جهدك للبقاء على المسار الصحيح مع جدول الأكل والتمارين المنتظم.

6- نقص ضوء الشمس يؤثر على الهرمونات:

يمكن أن يكون لنقص ضوء الشمس في الشتاء تأثير عميق على هرموناتنا، وخاصة التي تنظم النوم، وخلال أشهر الشتاء، يتم إنتاج المزيد من هرمون النوم، والشعور بالنعاس يمكن أن يعيق الدافع للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو التنقل خارج المنزل.

7- أطعمة الإجازات المُتبلة والمُنكهة:

تميل الإجازات إلى دفع الأشخاص إلى تناول الأطعمة المتبلة والعصائر المليئة بالسكر، بالإضافة إلى وصفات المافن والخبز والكعك والمشروبات، وبالتالي تساهم هذه المأكولات والمشروبات في زيادة الوزن إذا لم تتحكم في حصص الطعام بعناية.

8- زيادة تناول الملح:

الأطعمة الثقيلة عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وهذا يعني المزيد من الانتفاخ والشعور الفوري بزيادة الوزن وعدم الراحة، لذا من الأفضل تناول الكثير من الماء لمحاولة تقليل آثار الانتفاخ.

9- الوجبات الفائتة:

يميل الكثير من الأشخاص إلى تخطي وجبات الطعام تحسبا للنهم لاحقا، ومع ذلك، لا ينصح بهذا، لأن ذلك يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقا ولن تتمكن من التحكم فيه بشكل أفضل وبالتالي يسبب زيادة الوزن.