مكياج وفاء الكيلاني... خطوط أساسية لا تحيد عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - من يتابع إطلالات الإعلامية وفاء كيلاني، يلاحظ فوراً أن لها ستايلاً خاصاً لا تحيد عنه إلا نادراً، بما فيه المكياج، فذوقها الكلاسيكي يدفعها الى اعتماد رسمة العين نفسها وأسلوب المكياج نفسه مع بعض التغييرات في ألوان ظلال العيون وأحمر الشفاه، التي تختارها وفق لون بشرتها وعينيها، والتي تساهم في إضاءة وجهها ومنحه الإشراقة.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز خطوط مكياج وفاء الكيلاني وكيفية تطبيقه.



مكياج عيون وفاء الكيلاني

مكياج وفاء الكيلاني



رسمة عيون وفاء الكيلاني هي نفسها دائماً، فلا تتغير إطلاقاً، باستثناء الأيلاينر الذي تعتمده بلمسات مختلفة قليلة بين إطلالة وأخرى. والقاسم المشترك الدائم في مكياج عيون وفاء الكيلاني هو الكحل الأسود الواضح داخل عينيها، وأيضاً تظليل كامل العين بالأسود أيضاً. أما ظلال العيون، فغالباً ما تميل وفاء الكيلاني الى الألوان التي تتناغم مع لون عينيها العسلي، والتي تعزز من جمال عيونها وتجعلها مضيئة ومشرقة، مثل ظلال العيون الترابية بتدرجات متعددة، مثل البني والبني المحمر والبني المائل الى البرتقالي. إضافة الى ذلك، لا تتخلى وفاء الكيلاني عن الرموش الاصطناعية لما لها من تأثير رائع على العين، حيث تجعلها أكبر وأوسع.

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أحمر الشفاه

روج أحمر قوي



تميل الإعلامية وفاء الكيلاني الى ألوان أحمر الشفاه الكلاسيكية وخصوصاً النيود والبيج والوردي الناعم. لكن في معظم صورها الأخيرة التي نشرتها في حسابها على إنستقرام، لاحظنا أنها تعتمد الروج الأحمر الجريء بدرجات المختلفة، الداكنة والفاتحة، المات واللامعة.

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مكياج البشرة

خطوط مكياج وفاء الكيلاني



أما بالنسبة الى المكياج البشرة، فتحرص وفاء الكيلاني على أن يبدو وجهها أنحف أمام الكاميرا، كونها تمتلك ملامح محددة المعالم وبارزة، خصوصاً الحنك والخدين، لذلك تعتمد تقنيات الهايلايتر والكونتورينغ لإخفاء ما يزعجها في ملامح وجهها وتسليط الضوء على معالم الجمال فيه. وعموماً، تميل وفاء الكيلاني الى تغطية البشرة المشرقة والفاتحة، وغالباً ما تستخدم البلاش الزهري الذي يضمن لها توهجاً طبيعياً وإشراقة دائمة.



خطوات تطبيق مكياج عيون وفاء الكيلاني

- وزعي ظل العين الأسود على الجفن العلوي للعين.

- اعتمدي رسمة الأيلاينر الأسود الرفيع على خط الجفن العلوي.

- حددي داخل العين بالكحل الأسود الواضح.

- ظللي الرموش العلوي والسفلية بالأسود، ومدمع العين أيضاً.

- ضعي طبقات عدة من الماسكرا أو استخدمي الرموش الاصطناعية.

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