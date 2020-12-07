كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - الكركم يمتلك العديد من المكونات الطبيعية قدرة كبيرة على تبييض البشرة، فيتم إدخالها في تركيبة الكثير من كريمات تفتيح البشرة. فإن كنت ترغبين في تبييض بشرتك وتفتيح لونها، سنقدم لك في ما يلي طريقة تحضير أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة، لتتمتعي ببشرة ناصعة البياض.

أفضل كريم طبيعي لتبييض البشرة من صنع يديك

الكركم

المكونات

- ملعقتان كبيرتان من الحليب.

- ملعقتان صغيرتان من الدقيق.

- 3 قطرات من عصير الليمون الطازج.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- 3 ملاعق كبيرة من النشا.



طريقة التحضير

في وعاء معقم، امزجي كلاً من الكركم والنشا والدقيق جيداً. من ثم، أضيفي الى المكونات المذكورة الحليب وعصير الليمون، مع الاستمرار في التحريك، الى أن تحصلي على مزيج متماسك، بشكل لا يكون شديداً ولا رخواً. لكن في حال كان شديداً زيدي الحليب قليلاً، أما إذا كان رخواً فأضيفي بعضاً من النشا. وحين يصبح الخليط جاهزاً، ضعيه في زجاجة معقمة ومحكمة الإغلاق.



كيفية التطبيق

تبييض البشرة



قبل الخلود الى النوم، نظّفي بشرتك بالغسول الملائم، من ثم طبّقي كريم تبييض البشرة الذي حضرته على بشرة وجهك وعنقك، واتركيه حتى صباح اليوم التالي.

واظبي على تطبيق هذا الكريم يومياً وستحصلين على بشرة بيضاء ناصعة.

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