كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - تنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، فالبعض اعتمد أساليب مكياج ناعمة وتسريحات شعر بسيطة، والبعض الآخر اختار مكياجاً قوياً وتسريحات شعر مرفوعة. وعموماً، كانت هناك الكثير من الإطلالات اللافتة التي تميزت بالرقي بلمسة جمعت الأناقة والنعومة في الوقت نفسه.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020.



ياسمين صبري

ياسمين صبري



كعادتها، كان إطلالة ياسمين صبري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ناعمة لناحية الشعر والمكياج، حيث اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدلة بشكل فوضوي، واعتمدت مكياج عيون ناعماً جداً ارتكز بشكل أساسي على الكحل الأسود والماسكرا، الى جانب الروج النيود الداكن.

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ريا أبي راشد

ريا أبي راشد



بدورها، تألقت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة الدولي، بمكياج أنثوي جذاب ارتكز على الروج الأحمر المات المائل الى البرتقالي، ومكياج العيون الطبيعي. كما اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل مع الفرق النصفي.

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هبة مجدي

هبة مجدي



من جانبها، اختارت هبة مجدي لوكاً مماثلاً لإطلالة ريا أبي راشد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ اعتمدت مكياج العيون الناعم مع الرموش الطويلة والكثيفة، الى جانب أحمر الشفاه الأحمر الداكن.

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يسرا اللوزي

يسرا اللوزي



يسرا اللوزي من جهتها، اختارت مكياج العيون السموكي الناعم باللون الزهري الفاتح والأسود، مع الروج النيود الداكن. واعتمدت تسريحة الكعكة المصقولة مع الفرق الجانبي والغرة المشدودة الى الوراء.

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منة شلبي

الفنانة منة شلبي



الفنانة منة شلبي اختارت كعادتها إطلالة شبابية ناعمة جداً، ارتكزت على مكياج العيون الناعم والغلوس الوردي، وعلى تسريحة الشعر المموج المنسدلة، المسحوبة وراء الأذن من جانب واحد، مع الغرة الجانبية.

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ليلى علوي

النجمة ليلى علوي



النجمة ليلى علوي تألقت في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، بمكياج أنثوي جذاب، ارتكز على مكياج العيون السموكي الناعم مع الكحل الأسود الواضح الذي حدد داخل العين، مع الروج الأحمر المخملي. كما اختارت تسريحة الويفي المنسدلة مع الفرق الجانبي.

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يسرا

النجمة يسرا



أما النجمة يسرا، فاختارت في مهرجان القاهرة السينمائي، مكياج عيون قوياً باللون البرونزي مع الكحل الأسود، الى جانب الروج النيود. كذلك، اعتمدت تسريحة الشينيون المرتفعة مع الخصل الويفي المنسدلة.

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درة زروق

درة زروق



الفنانة درة زروق حضرت مهرجان القاهرة السينمائي 2020، واختارت فيه مكياج عيون قوياً ارتكز بشكل أساسي على الرموش الاصطناعية والأيلاينر، الى جانب أحمر الشفاه الينود. كما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المرتفعة مع الخصلات الأمامية الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

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