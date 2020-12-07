حمض الهيالورونيك الأقوى لتجديد البشرة ومكافحة التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - لقد أصبح حمض الهيالورونيك مكوناً أساسياً في أبرز منتجات العناية بالبشرة، خصوصاً سيروم الوجه وكريمات الترطيب ورذاذ الوجه... فهو يكافح البشرة الجافة والباهتة عن طريق زيادة الرطوبة في الجلد وتعزيز مرونة البشرة، الذي بدوره يكافح التجاعيد والخطوط الدقيقة ويجعل البشرة ناعمة وممتلئة. فإذا كنت تشعرين أن بشرتك فقدت شبابها وبريقها، نرصد لك أقوى المستحضرات الغنية بحمض الهيالورونيك، التي تعد أقوى طريقة لتجديد البشرة وإعادة الشباب إليها.



Capture Totale Super potent serum

Capture Totale Super potent serum



يتحدّى سيروم الوجه هذا من ديور Dior، علامات التقدم في السن، فمنذ الأسبوع الأول ستذهلك قوته وفعاليته، حيث يحسّن صحة البشرة ومظهرها بشكل ملحوظ، فتبدو أكثر شباباً وصحة وتوهجاً، فهو غني بحمض الهيالورونيك والمكونات الطبيعية، التي أثبتت قدرتها على تعزيز ترطيب ومرونة البشرة ومكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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Plum Plump Hyaluronic Serum

Plum Plump Hyaluronic Serum



يعد سيروم الوجه هذا من Glow Recipe، حلاً رائعاً للحصول على بشرة ممتلئة ومشرقة، فهو مزيج قوي من حمض الهيالورونيك النقي سريع الامتصاص، الذي يوفر للبشرة انتعاشاً فورياً، والكولاجين النباتي الذي يساعد في دعم حاجز البشرة وحمايتها من الجذور الحرة. كما يحتوي عل تركيزات عالية من الفيتامين سي المضاد للالتهابات وعلى المعادن والكالسيوم التي تدعم صحة البشرة وتكافح علامات التقدم في السن.

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Eucerin Hyaluron Filler Moisture Booster Serum

Eucerin Hyaluron Filler Moisture Booster Serum



هذا السيروم هو بمثابة جل مرطب ومنعش يمنح البشرة ترطيباً فورياً يدوم لأكثر من 24 ساعة، كما أنه يعمل على ملء الخطوط الدقيقة بشكل واضح ويوفر للبشرة ملمساً ناعماً وصحياً، وذلك بفضل غناه بحمض الهيالورونيك والجليسرين، وهي مكونات فائقة الترطيب.

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Caudalie Beauty Elixir

Caudalie Beauty Elixir



إنه رذاذ وجه صحي ومغذٍّ للبشرة ويمنحها توهجاً طبيعياً، كما أنه يعمل كتونر وسيروم للوجه في الوقت نفسه. فهو غني بحمض الهيالورونيك ومستخلصات العنب وإكليل الجبل وزهر البرتقال والورد والمر والنعناع العضوي، وهي مكونات تقلل من حجم المسامات الواسعة وتنشط البشرة وتوحد لون الجلد وتكافح علامات التقدم في السن الموجودة عل البشرة. كما أنه مثالي كقاعدة رائعة لتحضير البشرة قبل تطبيق المكياج.

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