كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - أصبحت ألوان الباستيل من أكثر الألوان التي يستخدمها المُصممون في تصميم الأزياء النسائية بمختلف أشكالها، سواء الأزياء الرسمية أو فساتين السهرات أو أزياء الكاجوال أو العبايات.

وإذا كنتِ تتساءلين كيف ترتدين العبايات بألوان الباستيل في شتاء 2021؟.. تقدم لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، مجموعة من إطلالات مدونات الموضة العربيات بعبايات بألوان الباستيل، لتستوحي منها إطلالتك المُفضلة:



أمية زين

أمية زين



اختارت مدونة الموضة أمية زين عباية أنيقة بإحدى درجات ألوان الباستيل، وهي العباية المُصممة من الحرير باللون الأخضر الفاتح، مع أكمام واسعة ذات شريط ذهبي رفيع على الأطراف.

ونسقت أمية زين مع هذه العباية الأنيقة، إيشارباً باللون الأوف وايت ذا أطراف بنفس لون العباية، لإطلالة أكثر أناقة وتميزاً.

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نوف التميمي

نوف التميمي





في إطلالة شتوية مميزة، اعتمدت مدونة الموضة نوف التميمي عباية أنيقة بإحدى درجات ألوان الباستيل، بشكل جذاب ومميز.

واعتمدت نوف التميمي في إطلالتها النهارية خلال فصل الشتاء، عباية مفتوحة باللون الوردي الفاتح بتصميم أنيق ومميز، مع فستان باللون الأوف وايت، وحقيبة كتف سوداء، مع إيشارب طويل وحذاء ذي كعب عالٍ بنفس لون العباية.

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روان المرجبي

روان المرجبي





في إطلالة فخمة ومميزة، نسقت مدونة الموضة روان المرجبي العباية بدرجات ألوان الباستيل بطريقة أنيقة للغاية، حيث اعتمدت عباية مفتوحة تجمع بين اللون الأزرق الفاتح والتطريزات الذهبية، مع فستان أنيق باللون الأزرق الفاتح والتطريزات الذهبية على الصدر، إضافة إلى إيشارب من الحرير باللون البيج.