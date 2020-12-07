كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - حققت صيحة البنطلون الواسع رواجاً واسعاً بين المحجبات في الآونة الأخيرة، إذ اعتمدتها الكثير من المحجبات بأشكال متعددة، لإطلالات أنيقة ومميزة.

وللتعرف إلى طريقة تنسيق البنطلون الواسع للمحجبات في الشتاء، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم إطلالات مجموعة من مدونات الموضة العربيات بالبنطلون الواسع، لتستوحي منهن إطلالتك المميزة.



طريقة تنسيق البنطلون الجينز الواسع من وحي سارة الدهيم

سارة الدهيم



اختارت الفاشينيستا سارة الدهيم تنسيق البنطلون الجينز الواسع بطريقة عصرية ومبتكرة، حيث نسقته مع بوت ذي رقبة عالية باللون الجملي، مع وضع أطراف البنطلون داخل البوت بطريقة عصرية وأنيقة.

واعتمدت سارة الدهيم مع هذه الإطلالة، بليزر طويلاً باللون البني الفاتح، وتوبْ بنياً داكناً مع إيشارب شيفون باللون الأبيض، إضافة إلى حقيبة كتف أنيقة باللون البني الداكن.

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طريقة تنسيق البنطلون الواسع من وحي دلال الدوب

دلال الدوب



في إطلالة شتوية أنيقة، نسقت مدونة الموضة دلال الدوب البنطلون الواسع ذا اللون الأسود، مع بليزر طويل بتصميم الكاروهات الأبيض والأسود، وتوب باللون الأسود.

واعتمدت دلال الدوب مع هذه الإطلالة الإيشارب باللون الأبيض، مع حزام أنيق من الجلد الأسود، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات سوداء.

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طريقة تنسيق البنطلون الواسع في الشتاء من وحي رؤى الموالي

رؤى الموالي



في إطلالة عملية تناسب أوقات النهار، نسقت مدونة الموضة رؤى الموالي البنطلون الواسع الجينز ذا اللون الأزرق الفاتح، مع معطف طويل باللون البيج، وبلوفر باللون الأوف وايت.

واعتمدت رؤى الموالي مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً باللون الأبيض، مع توربان باللون البني الفاتح، ونظارة شمسية ذات عدسات بنية، إضافة إلى حزام باللون الجملي، وحقيبة يد تجمع بين اللون الأوف وايت والبني.

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طريقة تنسيق البنطلون الواسع في الشتاء من وحي لولوة الخطاف

لولوة الخطاف



في إطلالة غير تقليدية، اختارت مدونة الموضة لولوة الخطاف تنسيق البنطلون الواسع مع بليزر بنفس اللون، في إطلالة مكونة من بدلة أنيقة باللون التركواز، مع بلوفر ذي رقبة عالية باللون الأسود، ومعطف بتصميم الكاروهات باللون الرمادي.

ونسقت لولوة الخطاف مع هذه الإطلالة، حذاءً ذا رقبة قصيرة من الجلد الأسود، مع إيشارب باللون الأبيض.

