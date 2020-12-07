لاميتا فرنجية ترزق بمولودها الثالث: مرحبا بك أخي الصغير (صورة)

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنجابها لمولودها الثالث، التي وضعته في إحدى المستشفيات.

ونشرت "لاميتا" صورة مولودها الجديد، الذي أسمته "إريك"، برفقة ابنها الكبير "جاستين"، معلقة: "مرحبًا بك في المنزل أخي الصغير.. أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرًا يا عزيزي إريك".

وتفاعل معها المتابعون بالمباركة لها على المولودها: "ألف مبروك"، "ربنا يخليه ويباركلك فيه"، "الملاك الصغير إريك".

لاميتا فرنجية

ولاميتا فرنجية هي عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، وأصبحت وصيفة أولى، كما شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

وشاركت "لاميتا" في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "عصر الحريم"، وشاركت مع الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، وفيلم "محترم إلا ربع" مع محمد رجب، وشاركت أيضًا بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" الذي عرض في رمضان 2011.

فيديوهات لاميتا فرنجية

يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، اعتادت قبل فترة مشاركة متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بمقاطع فيديو، وتحديدً أثناء فترة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالموجة الأولى.

وظهرت "لاميتا" في أحد الفيديوهات، وهي ترقص مرتدية المناشف، وتغسل أسنانها، على نغمات أغنية أجنبية، وتفاعل متابعوها على مقطع الفيديو: "عروسة البحر"، و"هنياله ياللي بتصبح بالجمال"، و"منورة يا قمر".

وانضمت لاميتا فرنجية، أيضا إلى تحدي تقليد رقصة شاكيرا، وظهرت في مقطع فيديو، ترقص على الأغنية الشهيرة Hips Don't Lie.