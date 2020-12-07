ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشوكولاتة من الأطعمة المميزة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الأطفال الصغار، وذلك لمذاقها اللذيذ، ولكن هل سألت ماذا يحدث لجسمك عند تناولها كل يوم؟

1- التقليل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة:

الشوكولاتة غنية بالفلافونويد (مضادات الأكسدة القوية)، وتعمل على مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، ما يقلل من ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى عدد كبير من الفوائد، مثل زيادة الكوليسترول الجيد HDL والتقليل من الكوليسترول الضار، وبالتالي تحسن صحة القلب، وتدعم الأبحاث أن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة (ما يصل إلى ست حصص في الأسبوع) يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر معدل ضربات القلب السريع، وفق ما ذكر موقع "eathis".

وتؤكد دراسة أخرى، أن تناول قطعة شوكولاتة لذيذة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والسكري، طالما أنك تحافظ على الحصص إلى ستة أو أقل في الأسبوع.

2- تخفف الالتهاب في الجسم:

يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى الكثير من المشكلات الصحية، من الأمراض إلى الصداع إلى التهاب العضلات والأوتار، وتوفر الشوكولاتة تأثيرًا مضادًا للالتهابات في جميع أنحاء نظامك، ما يساعد على درء الأمراض والحفاظ على صحتك.

ووجدت إحدى الدراسات أن بوليفينول الكاكاو الموجود بالشوكولاتة ينظم بشكل إيجابي التركيب البكتيري للأمعاء ما يزيد من عدد بكتيريا الأمعاء الجيدة التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الاستجابة المضادة للالتهابات.

3- تمنع تجلط الدم:

تقدم إحدى الدراسات المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية دليلاً على أن بوليفينول الشوكولاتة يمكن أن يزيد من تدفق الدم، وذلك من خلال توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.

4- تدعم عقلك:

إلى جانب جعلك تبتسم عند تناولها، فإن الشوكولاتة لها أيضًا تأثيرات إيجابية على الدماغ، حيث إنها تساعد على تنظيم هرمون السيروتونين والدوبامين الذي يجعلك تشعر بالسعادة ويمكن أن ترفع الحالة المزاجية، وربط الباحثون الكاكاو بتحسين الانتباه وسرعة المعالجة والذاكرة، وفي الوقت نفسه، يحافظ على إدراكك في أفضل حالاته.

5-تساعدك في إدارة الوزن:

لإدارة الوزن، قد تلعب الشوكولاتة دورًا في تقليل مقاومة الأنسولين والحفاظ على مستويات السكر في الدم، ووجدت إحدى الدراسات أن الشوكولاتة يمكن أن تقلل من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم لدى الأفراد الأصحاء، إذا تم تناولها بمعدل 30 جرامًا في اليوم أو أكثر بين أربعة وثمانية أسابيع، وبالتالي يمكن أن تساعد الأشخاص البدينين المعرضين لخطر مقاومة الأنسولين عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.

6- تحسن مزاجك:

تساعد الشوكولاتة على تنظيم هرمون السيروتونين والدوبامين، ويمكنها رفع الحالة المزاجية، وتساعد في تعزيز الإدراك، وذلك بفضل مركبات الفلافونول القوية في الكاكاو.

7- تحافظ على ذاكرتك حادة:

تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافانول الموجودة في الكاكاو يمكن أن تساعد في تحسين الانتباه وسرعة المعالجة، وكل الأشياء التي تريدها من جانبك لتحقيق النجاح، وعلاوة على ذلك، تُظهر الدراسة أن مركبات الفلافونويد الكاكاو يمكنها الحفاظ على إدراكك في أفضل حالاته عن طريق إرسال المزيد من تدفق الدم إلى الحُصين وهو الجزء من الدماغ الذي تُكوِّن فيه الذكريات، علاوة على ذلك، تشير دراسة من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن فلافانول الكاكاو يمكن أن يساعد في وقف التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

8- تحسين مضاعفات السمنة:

وفقًا لدراسة في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، وجد الباحثون أن علاج الشوكولاتة يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة المعرضين لخطر مقاومة الأنسولين عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب.