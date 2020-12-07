صور.. أجرأ إطلالات النجمات في خامس أيام "مهرجان القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

حرصت نجمات الفن، على الظهور بأفضل صورة على السجادة الحمراء خلال خامس أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات في خامس أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

- سينتيا خليفة:

ارتدت الفنانة سينتيا خليفة فستاناً طويلا، باللون الجملي، بقصة كب، مزيناً من الخصر بسلاسل متعددة من المعدن، وفتحة ساق طويلة، واختارت وضع مكياج فرعوني، مع إكسسوارات ضخمة، وكلاتش لامع بنفس لون الفستان.

- بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي، فستاناً قصيرا باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وإسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

- هنا شيحة:

طلت الفنانة هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود، بصيحة الأكمام المفتوحة، مع فتحة ساق جريئة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل، مع مكياجًا قويا، واعتمدت كلاتش معدني.

- أسماء جلال:

ارتدت فستاناً طويلا، باللون الأزرق الملكي، بقصة جريئة عند الصدر، وفتحة ساق طويلة، مزينا برسومات باللون الفضي من أحدي الجانبين، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت أقراط طويلة متدلية، مع كلاتش باللون الروز، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود والروز.