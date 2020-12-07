اعرفه جيدا.. عرض غير متوقع يكشف إصابتك بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يكون عسر الهضم المستمر علامة تحذيرية للإصابة بسرطان المعدة، والذي قد يبدأ في أي جزء من الكيس العضلي، بما في ذلك جداره، ومع ذلك، فإن المرض يبدأ في الغالب في خلايا الغدة ببطانة المعدة الداخلية، ويمكن أن يكون عسر الهضم المستمر علامة تحذير على هذه الحالة، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

إذن ما هي أعراض المرض؟ ومن هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة؟

ذكرت منظمة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن عسر الهضم الذي لا يختفي هو أحد أعراض سرطان المعدة.

عسر الهضم وفقا لـ"مايو كلينك"، هو الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن.

تشمل علامات عسر الهضم ألمًا في البطن وشعورًا بالامتلاء بعد تناول الطعام بفترة وجيزة، قد يشعر بعض الأشخاص بالامتلاء المزعج بعد تناول الطعام الذي يستمر لفترة أطول مما ينبغي.

وقد يشعر البعض الآخر بإحساس حارق في الجزء العلوي من البطن، بين أسفل عظم القص والسرة، ويمكن أن يحدث الانتفاخ أيضًا في الجزء العلوي من البطن بسبب تراكم الغازات، وقد يحدث الغثيان.

وعسر الهضم الخفيف ليس مدعاة للقلق، ولكن فقط عندما يستمر الألم لأكثر من أسبوعين يُنصح بزيارة الطبيب.

أسباب عسر الهضم

الإفراط في الأكل أو الأكل بسرعة كبيرة.

الأطعمة الدهنية أو الحارة.

الإكثار من الكافيين أو الكحول أو الشوكولاتة أو المشروبات الغازية.

التدخين.

القلق.

بعض المضادات الحيوية ومسكنات الآلام ومكملات الحديد.

علامات سرطان المعدة

بصرف النظر عن عسر الهضم المستمر، قد يواجه الشخص المصاب بسرطان المعدة صعوبة في البلع، كما أكد مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

يُعرف هذا باسم عسر البلع، ويوصف بأنه "ألم أو إحساس حارق عند البلع".

قد يلتصق الطعام أيضًا بحلقك أو صدرك؛ كذلك علامة أخرى لسرطان المعدة هي فقدان الوزن غير المبرر.

يمكن للشعور بالتعب وضيق التنفس أن يبرز النزيف الداخلي الناجم عن سرطان المعدة، مع مرور الوقت، إذا استمر النزيف، فقد يؤدي إلى فقر الدم، ولهذا السبب يعتبر التعب علامة تحذيرية لسرطان المعدة.

ويمكن أن يكشف النزيف الداخلي عن نفسه أيضًا عندما تذهب إلى الحمام، حيث "قد يكون البراز أغمق - أسود تقريبًا".

ويشعر الشخص المصاب بسرطان المعدة أيضًا بالمرض، وقد يتقيأ أيضًا؛ وذلك لأن الخلايا غير الطبيعية يمكن أن "تسبب انسدادًا في المعدة".

وفي حالات نادرة، قد يكون الدم موجودًا في أي قيء يمكن أن يتراوح من الأحمر الفاتح إلى البني الغامق، مثل القهوة المطحونة.

عوامل الخطر

قال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن الإصابة بعدوى هيليكوباكتر بيلوري (H.pylori) تسبب حوالي 40 في المائة من حالات سرطان المعدة.

"هيليكوباكتر بيلوري"، جرثومة المعدة هي بكتيريا يمكن أن تعيش في الغشاء المخاطي لبطانة المعدة، ولكن العدوى طويلة الأمد يمكن أن تسبب الالتهاب وقرح المعدة.

ويمكن إجراء اختبارات الدم والبراز والتنفس لتحديد وجود جرثومة المعدة، يمكن علاج هذه العدوى -بمجرد تحديدها- بجرعة من المضادات الحيوية.

تشير الدلائل إلى أن بكتيريا الملوية البوابية والنظام الغذائي قد يتفاعلان لزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، عامل خطر آخر للإصابة بالمرض هو التقدم في العمر، خاصة عندما يتجاوز عمرك 75 عامًا.