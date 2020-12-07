احتفالا بأحدث إصداراتها.. حنان يوسف: أسعى لبناء إعلام صديقا للمرأة

علاقات و مجتمع

يصدر قريبا كتاب "المرأة والإعلام.. أصدقاء أم أعداء؟!"، أحدث مؤلفات الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام، التي تتناول خلاله العلاقة بين تناول المرأة في الإعلام، وتأثيره على تمكينها داخل المجتمع، ودورها الحقيقي فيه.

وقالت الدكتورة حنان يوسف، إن الكتاب يقدم لأول مرة نماذج تحليلية متخصصة في العلاقة بين المراة والإعلام من جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسياسية وغيرها، كما يهدف إلى تقديم رؤية موضوعية شاملة لتقييم العلاقة المتوترة بين تناول صورة المرأة في الإعلام وجذور تلك الصورة، وارتباط ذلك بالدور التنموي بتفعيل دور المرأة في المجتمع المصري والعربي على حد سواء.

وأضافت أستاذة الإعلام، أنها عكفت على إعداد هذا الكتاب لفترة طويلة، واستفادت فيه من خبراتها في مجال العمل الإعلامي والأكاديمي، وكذلك خلال عملها كمقررة للجنة شئون عمل المراة بمنطمة العمل العربية.

وأوضحت أن الكتاب يتضمن عدة فصول عن علاقة الإعلام بصورة المراة العاملة والإنسانة والناشطة، وكذلك المراة ذات الإعاقة ودورها في المجتمع، وصولا إلى رفع الوعي لبناء إعلام صديق للمرأة يساعدها في تحقيق الدور المنوط بها، ورفع مستوى تمكينها في مسيرة التنمية والإنجاز.

وأعلنت دار نشر "المنطمة العربية للحوار"، أنها بالتنسيق مع الدكتورة حنان يوسف، سوف تصدر كتاب "المرأة والإعلام.. أصدقاء أم أعداء؟!"، تزامنا مع ختام الحملة البرتقالية التي أطلقتها المنطمة منذ ٢٥ نوفمبر الماضي، لمنع العنف ضد المراة، التي استمرت لمدة ١٦ يوما، بأنشطة متعددة تستهدف رفع الوعي لدى المجتمع، لمنع العنف ضد النساء.