علي فرج عن اعتزال زوجته نور الطيب الإسكواش: بحبها كل يوم أكتر

علاقات و مجتمع

رسالة رومانسية علق بها نجم الإسكواش العالمي علي فرج، لاعب نادي وادي دجلة، على قرار اعتزال زوجته النجمة نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا في نفس اللعبة، بسبب حملها.

ونشر "علي" عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو زوجته "نور" وهي تتحدث لرابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، عن قرار الاعتزال وحملها، معلقًا: "صادقة.. الشيء الوحيد الذي جعلني أقع في حبها أكثر من غيرها، ولا يزال يجعلني أحبها كل يوم أكثر وأكثر".

اعتزال نور الطيب

أعلنت لاعبة الاسكواش العالمية نور الطيب، في مقطع فيديو مع رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، نشرته نور الطيب عبر حسابها على "إنستجرام"، كشفت عن قرار اعتزالها المبكر: "بالفعل الوقت مبكر لإعلان الاعتزال، لكني حامل، الموسم الماضى كان لدى طموح كبير فى الوصول إلى قمة التصنيف العالمى، والفوز ببطولة العالم".

وأضافت اللاعبة العالمية صاحبة الـ27 عامًا: "شعرت بإحباط لعدم تحقيق هذا الأمر، ولا أريد أقول أنني اتخذت قرار الاعتزال بسبب أنني فقدت الأمل، لكني اتخذت القرار، لأن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال".

ووصفت نور الطيب، قرارها بـ"أنه قرار كبير لكن مثير أيضًا" مضيفة: "قضيت 22 عامًا من حياتى مع لعبة الاسكواش، خضت مسيرة رائعة، لم أتخيل أننى سأتخذ هذا القرار الآن، لكني أصبحت مستعدة للخطوة التالية وهى أن أصبح أم، أعتقد الخطوة المقبلة هو أننى سأتحدث مع طبيب رنيم الوليلى".

وتفاعل متابعي نجمة الإسكواش، على الفيديو للتعليق على اعتزالها وإعلانها الحمل، بالمباركة لها والتعبير عن فرحتهم لها بالخبر السعيد رغم الاعتزال.

يذكر أن اللاعبة نور الطيب، متزوجة من اللاعب الدولي علي فرج، المصنف الثاني عالميًا لرجال الاسكواش.

وحققت اللاعبة العالمية العديد من البطولات، إذ توجت ببطولة كليفلاند كلاسيك، وتعتبر بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، من أبرز البطولات التي حصدتها في مسيرتها الاحترافية، خاصة أنها توجت بها مع زوجها علي فرج لاعب وادي دجلة، ليكونا أول زوجين يحققان لقب البطولة معا.

وتوجت أيضًا نور الطيب، ببطولة كارول ويمولر، وبطولة الصين المفتوحة للإسكواش، التي توجت بها في بداية الموسم الماضى.