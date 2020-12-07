منافسة "ملكات الجمال" بالغردقة.. هزمت كورونا وروجت لسياحة المسابقات بمصر

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أصرت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، إقامة المسابقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة الغردقة، رغم التخوف العالمي من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقرارات بعض الدول بالإغلاق الكلي والجزئي، وتوقف حركة الطيران الخارجي، وسط إشادة وإعجاب جميع الحضور من ممثلي شركات السياحة وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق.

أقيمت المسابقة في الفترة من 25 نوفمبر الماضي حتى 6 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم بهدف تشجيع سياحة المسابقات، وأكد محمد عيد، مدير تسويق المسابقة، أن نجاح تنظيم تلك الفعاليات يعد دعاية قوية مباشرة لسياحة المسابقات العالمية، فضلا عن توقيت تنظيمها بما يمثل تحد كبير لفيروس كورونا.

وأشار إلى إجراء مسحة طبية لجميع المتسابقات بعد انتهاء الفعاليات وقبل مغادرتهن أمس، عائدين إلى بلادهن، وجاءت نتائجها جميعا سلبية، مؤكدا أن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدأ منذ وصول المشاركات وخلال الفعاليات وحتى رحيلهن، وأن مصر تلقت إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية، بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكشف كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، والمستضيف لمسابقة ملكة جمال العالم، أن نجاح المسابقة يعد دعاية قوية ومباشرة لسياحة المسابقات العالمية، مشيرا إلى حرصه على تطبيق إجراءات الوقاية َورجوع المتسابقات إلى دولهن سالمات بعد إجراء تحاليل جاءت جميع نتائجها سلبية.

وفازت ملكة جمال الفلبين، بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، 2020‪ في حفل ختام مسابقة "ميس إيكو" التي استضافتها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية، وانتهت فعاليتها أمس بمشاركة ٢٥ دولة من مختلف دول العالم بحضور عدد من سفراء الدول ومندوبي شركات السياحة وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

واعتمدت اللجنة المنظمة أربع وصيفات لملكة جمال الفلبين، إذ فازت ملكة جنوب إفريقيا بالوصيفة الأولى، وملكة هولندا بالوصيفة الثانية، وملكة مصر بالوصيفة الثالثة، وملكة باراجواي بالوصيفة الرابعة.

ووقع الاختيار على ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات في صربيا وروسیا وكازاخستان، لیكونوا سفيرات في دولهم وباقي دول العالم، كما منحتهم إدارة مجموعة الفنادق السياحية المستضيفة لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إقامة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، في أي وقت على مدار عام كامل بفنادق المدن السياحية المصرية بالغردقة وشرم الشیخ ومرسی علم وسهل حشیش.