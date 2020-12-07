أجمل موديلات شنط يد سوداء موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - تقتني كل امرأة تعتني بأناقتها على الأقل حقيبة واحدة أو اثنين باللون الأسود فهى من أساسيات خزاناتنا في مختلف المواسم، كوني على إطلاع بأحدث التصاميم التي جمعناها لكِ من عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 وتعرفي إلى الموديل الذي يناسب شكل قامتك لتعتمديها في احتفالات نهاية العام.



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شنط يد كبيرة موضة شتاء 2021

BALENCIAGA



سجلت شنط اليد كبيرة الحجم حضورًا مميزًا على منصات العروض، تألقت عارضة ماركة بالنسياغا Balenciaga بحقيبة فخمة مصممة بنقشة جلد التمساح تصميمها الكلاسيكي يجعل منها قطعة فخمة تناسب إطلالات العمل، فيما أطلت عارضة عارضات فالنتينو Valentino و بروينزا شولر Proenza Schouler بحقائب Tote بحجم عملي يناسب طلعات التسوق.



تناسب هذه الموديلات ممشوقات القامة وعلى القصيرات تجنبها، اذا كانت مزوده بحزام متوسط الطول يمكن حملها عبر الجسم لإخفاء بروز البطن.



شنط يد سوداء للسهرة موضة الموسم



DOLCE&GABBANA



تنوعت حقائب السهرة هذا الشتاء ولم تعد تقتصر على الموديلات صغيرة الحجم، أعجبتنا الشنط مستطيلة الشكل من مجموعة ماركة جيل ساندر Jil Sander كما لفتتنا الحقيبة المزوده بسلسال قصير من توقيع دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana والحقيبة المصممة بستايل كيس النقود التقليدي من مجموعة إرديم Erdem.

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شنط كتف سوداء آخر موضة 2021



MICHAEL KORS



شهدت عروض شتاء 2021 تنوع كبير في حقائب الكتف ووضع المصممون خلاصة إبداعاتهم في تصميمات أيقونية وآخرى جديدة ستطبع اطلالتك النهارية والمسائية بالفخامة، من جهتنا نرشح لقصيرات القامة الموديلات متوسطة الحجم والطول من توقيع مايكل كورس Michael Kors و JW Anderson.



اذا كنتِ تملكين قوام على شكل الكمثرى يفضل إعتماد حقائب الكتف الكبيرة كما في الموديل الموقع من توري بورتش Tory Burch لتخفي الجزء السفلي الممتلئ من الجسم.





شنط الخصر السوداء الأبرز في 2021

ZADIG&VOLTAIRE



تواصل شنط الخصر تصدرها لمشهد الموضة، احرصي على إختيار الموديلات السوداء اذا كنتِ تعتمدين بنطال أو تنورة سوداء لتخفي بروز البطن وحتى لا تقسمي شكل قامتك وتبدين أقصر مما أنتِ عليه، شاهدي الموديل الموقع من ماركة Zadig & Voltaire.

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