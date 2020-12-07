اتطلقت بسبب الحجاب واتخطبت لمحمد فؤاد.. محطات في حياة صابرين

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة صابرين إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "صابرين" في منشور لها عبر حسابها: "الحمدلله إيجابي كورونا دعواتكم".

"هُن" يستعرض أبرز المحطات في حياة الفنانة صابرين، خلال السطور التالية.

صابرين تكشف سبب ارتدائها للحجاب

وكانت الفنانة صابرين، تحدثت من قبل عن سبب ارتدائها للحجاب، في حوار سابق لها مع الإعلامي عمرو الليثي.

وأكدت "صابرين" إنها رأت رؤى، خلال وقبل تصويرها مسلسل "أم كلثوم"، ومن ثم اتخذت القرار لعدة أسباب، قائلة: "بعد المسلسل قعدت في البيت وفكرت أنا بعمل إيه، وحالتي النفسية كانت مش حلوة".

وتابعت: "كنت بهرب إلى الله، ومش عاوزة حاجة غير الراحة والسكينة ورضا أبويا وأمي".

زوجة ثانية

وافقت صابرين على الارتباط بزوجها الحالي، كزوجة ثانية، حيث قبلت الأمر لأنه متزوج من غير مصرية: "لو كان متجوز مصرية مكنتش هوافق".

وأضافت "صابرين" خلال لقائها مع سمر يسري في برنامجها "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها تزوجت زوجها وهو متزوج من زوجة سنغافورية أمريكية وتعيش في الولايات المتحدة.

وأوضحت، أن زوجها لم يتزوجها إلا بعد إخطار زوجته الأولى، واصفة إياها بأنها "حد كان محترم إلى أبعد الحدود وعلمتني الأدب، ولما كانت عايشة هنا كانت بتذاكر لابني "نور"، مع ابنها، ولما كانوا بييجوا عندي كنت بعملهم أكل هما الاتنين".

وشددت "صابرين" أنها لن تقبل أن تصبح زوجة ثانية لرجل متزوج من مصرية، قائلة إن زوجها انفصل عن زوجته الأولى، ومازالت على علاقة طيبة بها وتتواصل معها في المناسبات المختلفة.

خطبتها من محمد فؤاد

في منتصف عام 1990، كان محمد فؤاد، أطلق ألبومه الغنائي الشهيرة "إسالي" ومعه طرح كليب الأغنية الذي شاركت في بطولته الفنانة صابرين، ومن بعدها بعدة أشهر وبالتحديد في أكتوبر من نفس العام، أعلن "فؤاد" خطوبته لها، وامتلأت صفحات الجرائد والمجلات في ذلك الوقت بصورهما.

العلاقة بينهما لم تستمر، ولم تصل إلى الزواج، حيث انفصل الثنائي ورفضا الحديث عن تفاصيل الانفصال، إلا أن صابرين بعد ذلك بعدة سنوات كشفت بشكل مقتضب عن الانفصال قائلة: "اسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد في حقي بعد الانفصال وإنتو هتعرفوا السبب إيه".

ومن أشهر الأغنيات التي طرحها "فؤاد"، عقب الانفصال مباشرة كانت "هودعك"، التي اشتراها خصيصا من الشاعر مصطفى كامل، بعد أن كان قد باعها لمطرب شاب في ذلك الوقت لكي تكون رسالة "فؤاد" عن فسخ الخطوبة.

رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف.. انفصلا بسبب الحجاب

تزوجت صابرين للمرة الأولى، من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، ولكن بعد قرار الاعتزال، انفصلا بسبب ارتدائها الحجاب.

زواجها من طارق صادق جلال

وعقب انفصالها بفترة عن رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، تزوجت صابرين، من طارق صادق جلال، وأنجبا 3 أبناء هم "يوسف وعلي وعمر".

وعلقت على قبولها الزواج من زوجها الحالي، كـ"زوجة ثانية" قائلة: "لو كانت الأولى مصرية مكنتش هوافق خالص".