"هدير" طلقها زوجها عبر "ماسنجر" بسبب زيارة أمها: هاتولي عيالي

علاقات و مجتمع

أكثر من 6 أعوام، عاشتهما "هدير" من الإسكندرية، مع زوجها الأردني من أصل فلسطيني، بعدما جمعتهما قصة حب، خلال دراسته في مصر، تكللت بالزواج، وإنجاب طفلين "ياسين" و"نور".

سعادة غامرة في بداية الزواج، حينما وافق الزوج على المكوث معها في مصر لتظل بجانب والدتها المريضة، قبل أن يتعثر في عمله ويضطر للسفر إلى السعودية، بل ويصحبها معه هي والأولاد.

لم يمر الأمر كما رسمته "هدير" بخيالها، بين ليلة وضحاها تحول الزوج، وأصبح مثل وحش كاسر، يعنفها، ويعتدي عليها بين الحين والآخر، بل ويعتدي على الأولاد أيضًا:"كان بيهني ويضربني، لدرجة إن مرة نزفت دم، لكن كانت الأمور بتتعدل وأقعد عشان خاطر الأولاد".

ربما مرض والدة "هدير" كان الشعلة الأولى للأزمة الأكبر، بعدما طلبت السفر للاطمئنان عليها: "قالي سافري وسيبي الواد كضمان، وكنت مترددة لكن سبته فعلًا عشان ألحق أمي، وكنت راجعة تاني، وبمجرد ما روحت مصر وبتصل بيه، هددني لو رجعت هيتعدى عليا، وياخد البنت كمان، وإني مش هاخد الولد نهائي".

صدمة تلقتها السيدة، التي حاولت بكل الطرق الوصول إلى حل، لكنه أكمل خطته، وأرسل ابنه للأردن يمكث رفقة عمه، متابعة خلال حديثها لـ "هن": "سافرت للسعودية والقضاء السعودي أنصفني وخدت حكم حضانة للإضرار بالأم، لكن متنفذش لأن الولد أصلا مش في السعودية ولا في مصر".

وأضافت: "لما رجعت البلد، لاقيته كلمني على الماسنجر وطلقني ومبقتش حتى قادرة أثبت الطلاق، وكمان رفع قضية ضم في الأردن، معرفش عنها أي حاجة، وعاوز البنت والولد". واستنجدت السيدة في النهاية: "هاتولي عيالي، عاوزة ولادي بس".