منظمة الصحة العالمية تقدم 5 نصائح لعدم الإصابة بكورونا

صحة

مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قدم الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، مجموعة نصائح وخطوات لمنع انتشار الفيروس التاجي.

ونشر "WHO Egypt" خمس خطوات للحد من انتشار الفيروس، من خلال "إنفو جراف" بسيط، حصد مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات.

وفيما يلي الخطوات الخمس لمنع انتشار كوفيد 19:

1- إذا أصبت بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس، التمس الرعاية الطبية مبكرًا، واتصل بمقدم الرعاية الطبية بالهاتف.

2- غط فمك بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال.

3- تجنب لمس العينين والأنف والفم.

4- اغسل يديك بانتظام.

5- تجنب الأماكن المزدحمة.

التعريف بفيروس كورونا المستجد

هو مرض فيروسي معدٍ من سلاسة كورونا، ولم يتم التوصل للقاح فعال للقضاء عليه حتى الآن، واُكتشف في الربع الأخير من عام 2019، بعد انتشاره بين المقيمين في مدينة ووهان بالصين، قبل تفشيه في الكثير من دول العالم.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن 80% من المصابين بالفيروس يتم شفائهم دون الحاجة إلى حصولهم على أدوية أو عقاقير.

كيف تنتقل عدوى فيروس كورونا؟

تنتقل العدوى من المصاب إلى الآخرين من خلال القطرات الصغيرة التي تخرج على هيئة سعال أو عطس أو كحة أو الحديث، ويمكن أن يستنشقها غير المصاب بالفيروس أو عند لمس أسطح عليها تلك القطرات الصغيرة مثل الطاولات ومقابض الأبواب وغيرها.

أعراض فيروس كورونا

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- إلتهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه إحمرار العين.

- الإرهاق.

- السعال الجاف.

- الآلام والأوجاع.

- احتقان الأنف.

- الصداع.

- ألم الحلق.

- الإسهال.

- ‏فقدان حاسة الذوق.

- فقدان حاسة الشم.

- ظهور طفح جلدي، ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.